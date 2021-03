La bouteille en plastique qui a le moins d’impact sur l’environnement

Le plastique jetable est devenu le grand ennemi de l’environnement. Compte tenu de la difficulté du recyclage et surtout de son impact durable sur l’environnement, toutes sortes de solutions sont envisagées pour minimiser son utilisation. Par exemple, s’il s’agit de fabriquer des bouteilles en plastique, il s’avère que les 2,3 litres sont celles qui causent le moins de dégâts.





Dans une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’Université de Caroline du Sud, il a été découvert la bouteille en plastique la plus efficace de toutes. Les membres de l’équipe de recherche indiquent qu’en modifiant la taille du conteneur pour maximiser sa capacité, un impact moindre sur l’environnement peut être généré.

2,3 litres

C’est le chiffre clé, les bouteilles qui ont cette capacité de stockage de liquide, sont généralement ceux qui consomment moins de plastique par rapport à la quantité de liquide qu’ils contiennent. Généralement parce que, bien sûr, il y a toujours des exceptions. La forme de la bouteille ou son épaisseur sont des aspects qui font varier la quantité de plastique, par exemple.

Rapports entre la contenance et le poids de la bouteille (A), et entre la contenance de la bouteille et l’efficacité, Via Nature.

Cependant, les fabricants placent généralement une épaisseur minimale afin que la bouteille résiste et protège le contenu interne. En ce qui concerne la forme, elles ont tendance à être différentes selon les marques, même si au final c’est ce qui a le moins d’impact. Le gros problème est trouver le plastique minimum requis pour différents volumes de bouteilles.

En analysant des dizaines de bouteilles de différentes tailles, marques et formes aux États-Unis, les chercheurs ont mis au point la formule. Ceux qui ont la plus grande capacité par rapport au poids du plastique utilisé pour fabriquer la bouteille, avaient un volume compris entre 0,5 litre et 2,9 litres. Spécifiquement, 2,3 litres semblent être les plus efficaces.

Pour soutenir la recherche, ils ont analysé la quantité de déchets de PET (le plastique normalement utilisé pour fabriquer des bouteilles) dans l’état du Minnesota. Il s’avère que dans les périodes avec moins de déchets de PET, le volume moyen de bouteilles de boissons vendues était d’environ 2,3 litres. Lorsque plus de boissons étaient vendues dans des bouteilles plus petites, les déchets de PET augmentaient.

Cela n’est en fait pas une surprise pour de nombreux ingénieurs. La même chose se produit avec canettes de soda, pas pour rien, presque tous ont la même taille et la même forme. Et c’est que la forme classique que l’on voit dans les canettes de soda est celle qui nous permet d’utiliser le minimum d’aluminium pour stocker plus de liquide.

L’étude, publiée dans Nature, suggère que si la taille des bouteilles en plastique est modifiée, l’impact global pourrait être très important. Selon les estimations qu’ils ont faites, ils pourraient économiser des tonnes de plastique par an avec un changement des bouteilles actuelles à 2,3 litres.

La guerre contre le plastique

Différentes alternatives et solutions ont été proposées ces dernières années pour réduire la consommation de plastique. Coca-Cola, par exemple, teste une bouteille en papier biodégradable. Bien que plus curieux est le concept que nous avons vu en 2017 d’une bouteille ronde et comestible. D’un point de vue plus scientifique, il existe des enzymes créées pour accélérer le processus de recyclage des plastiques PET. Avec ses avantages et ses inconvénients.

Dans le champ d’application législatifL’Union européenne cherche à mettre fin aux plastiques jetables et la Chine suit la même voie. Pendant ce temps, des propositions telles que Ocean Cleanup filtrent l’eau des rivières pour empêcher les plastiques d’atteindre l’océan.

Plus d’informations | La nature