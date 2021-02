La «  boule de cristal extraterrestre  » frappe le bloc des enchères chez Christie’s

Des dizaines de météorites anciennes – certaines pierreuses, certaines ferreuses, certaines parsemées de gemmes extraterrestres scintillantes ou contenant de la poussière d’étoile vieille de milliards d’années – sont maintenant mises aux enchères chez Christie’s.

Beaucoup de ces roches spatiales rares faisaient autrefois partie de la lune , tandis que d’autres venaient de Mars ou se sont détachés d’astéroïdes en orbite dans la ceinture entre Mars et Jupiter. Ces météorites provenant de sites d’atterrissage à travers la Terre font partie de la vente aux enchères « Impact profond: météorites martiennes, lunaires et autres rares , « tenue en ligne du 5 au 23 février.

Certains de ces objets rares ont des enchères de départ de quelques centaines de dollars seulement, comme la tranche inhabituelle d’Ibitira remplie de bulles, une météorite pierreuse tombée le 30 juin 1957 près de la ville d’Ibitra au Brésil. Mais une dalle trapézoïdale d’une météorite lunaire découverte dans le désert du Sahara au Mali, mesurant environ 16 pouces (40 centimètres) de long et pesant environ 4 livres (2 kilogrammes), pourrait rapporter jusqu’à 350000 €, selon Christie’s.

Avant la vente aux enchères, toutes les météorites ont été examinées par des scientifiques avec la Meteoritical Society, une organisation internationale à but non lucratif dédiée à l’éducation et à la recherche en science planétaire, en particulier à l’étude des météorites.

Les météorites sont des survivants; ils sont tout ce qui reste après qu’une roche spatiale pénètre dans l’atmosphère terrestre en tant que météore , parfois flamboyant dans le ciel avant de se briser et de tomber sur le sol ou dans l’océan. Plus de 99% des météorites proviennent d’astéroïdes dans notre système solaire , tandis que les autres viennent de Mars ou de la lune; ils peuvent être en fer, rocheux ou une combinaison de pierre et de métal, selon la NASA .

Quand les experts évaluent diamants , ils utilisent un système connu sous le nom de quatre C: carat, couleur, clarté et coupe. Pour estimer la valeur d’une météorite, James Hyslop, chef du département des sciences et d’histoire naturelle de Christie’s, considère les quatre S: taille, forme, histoire et science, a déclaré Hyslop à 45Secondes.fr dans un e-mail.

Un morceau de la météorite Gibeon, qui est originaire du noyau de fer d’un astéroïde formé il y a 4,5 milliards d’années. (Crédit d’image: Copyright Christie’s)

Les météorites plus grosses sont donc généralement considérées comme plus précieuses que les petites, et une météorite qui a été naturellement sculptée dans une forme esthétique pourrait également coûter cher, a expliqué Hyslop. L’endroit où une météorite a atterri peut également affecter sa valeur, tout comme ses origines cosmiques – lune, Mars ou astéroïde, a-t-il ajouté.

« Au cours des dernières décennies, les scientifiques ont déterminé qu’un groupe très rare de météorites provenait de la surface de la lune – ce sont toujours parmi les plus populaires auprès des collectionneurs », a déclaré Hyslop.

Chaque météorite contient des indices importants sur les matériaux et les processus qui ont donné naissance à notre système solaire. Mais ces visiteurs de l’espace peuvent aussi être étonnamment beaux à regarder. Certains morceaux de la météorite de fer Sikhote, qui est tombé sur Terre dans les montagnes Sikhote-Alin en Sibérie le 12 février 1947, se sont rompus dans la haute atmosphère pendant la descente du météore, « et ont été sculptés par les forces de chauffage par friction lors de leur plongée vers Terre « donnant à leurs corps métalliques un aspect » légèrement festonné « , selon la liste des enchères .

Contrairement à 99% de toutes les météorites, ce spécimen a subi un minimum de chute lors de sa plongée dans notre atmosphère. (Crédit d’image: Copyright Christie’s)

Les météorites pallasites sont encore plus étonnantes; ils proviennent de corps de parents en fer pierreux où le manteau rocheux rencontre le noyau métallique, produisant des gemmes spatiales étincelantes. Par exemple, un spécimen Imilac du désert d’Atacama au Chili, qui est mis aux enchères, regorge de cristaux d’olivine et de péridot ambrés brillants, placés dans une matrice métallique. Une autre météorite pallasite, broyée et polie en une sphère, ressemble à un « boule de cristal extraterrestre », lit-on dans la liste.

Un spécimen du désert du Sahara n’est pas brillant, mais sa forme est néanmoins étonnante et unique. La plupart des météorites dégringolent dans l’atmosphère, mais cette pierre a plongé sur Terre avec un minimum de rotation et de saut périlleux, grâce à son angle d’entrée et à la masse du météore, la liste des enchères dit . La météorite a donc été marquée et remodelée par les pressions et les frottements de sa trajectoire – l’angle de son voyage ardent est littéralement gravé dans sa surface.

« Les objets qui survivent à cette descente ardente ressemblent rarement à cet idéal partagé vu dans cette météorite », a déclaré Hyslop dans un communiqué. « C’est une merveille à voir. »

Les enchères en ligne pour la vente aux enchères «Deep Impact: Lunar, Martian and Other Rare Meteorites» se terminent le 23 février à 10 h HE.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.