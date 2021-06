La bonne vie de Swery retardée à la fin de 2021, choisit un nouvel éditeur

Pour le deuxième article consécutif, nous sommes ici pour signaler un retard pour The Good Life. Le dernier jeu de Hidetaka « Swery » Suehiro arrivera désormais sur PlayStation 4 à la fin de celui-ci après avoir été initialement repoussé à l’été. Il y a cependant une autre bande-annonce à regarder, que nous avons intégrée ci-dessus. Sauf que tout est en japonais, alors ne nous demandez pas ce qui se dit. Le jeu a également choisi un nouvel éditeur, Playism prenant la relève de The Irregular Corporation. Cela coûtera 29,99 € au lancement.

Ces changements dans les coulisses ne semblent pas avoir trop d’impact sur l’expérience elle-même, cependant – il s’agit toujours d’une aventure étrange et farfelue consistant à prendre des photos et à se transformer en chats et en chiens. « Au début de son enquête, Naomi, caméra au poing, se rend vite compte que la ville et ses habitants excentriques cachent toutes sortes de secrets. Elle découvre un phénomène inexplicable dans lequel les habitants se transforment en chats et en chiens à la tombée de la nuit… elle enquête sur ce mystère particulier, un meurtre se produit. » Vous savez, les trucs habituels.

Pensez-vous que The Good Life arrivera dans cette nouvelle fenêtre de sortie ? Faites votre prédiction dans les commentaires ci-dessous.