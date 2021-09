La bonne température de l’eau pour se laver les mains peut vous surprendre

Si nous avons appris quelque chose de la pandémie de COVID-19, c’est que le lavage des mains est l’un des moyens les plus simples et les plus élémentaires de rester en bonne santé. Mais peu de gens le font de la bonne manière, ni aussi souvent – ni aussi longtemps qu’ils le devraient. Selon une étude de 2017, il y a au moins une chose que les lave-mains ne peuvent pas se tromper, même lorsqu’ils essaient d’éliminer des germes désagréables comme E. Coli : la température de l’eau.

« Que vous utilisiez une température de 60 degrés Fahrenheit ou de 100 degrés Fahrenheit – ou quelque chose au milieu – aucune de ces températures n’a eu un effet significativement différent de l’autre. Ils ont tous été efficaces pour éliminer les bactéries de la main », a déclaré Donald Schaffner, professeur distingué et spécialiste de la vulgarisation à Rutgers, au Nouveau-Brunswick et auteur de l’étude.

Alors que certains pourraient croire que la température de l’eau tue les bactéries sur les mains, ce n’est pas vrai. C’est l’acte de laver qui enlève la crasse.

« L’eau agit comme un nettoyant physique et lave les organismes et les microbes des mains », a déclaré le Dr Raymond Pontzer, directeur de la prévention des infections pour l’UPMC à Pittsburgh, qui n’a pas participé à l’étude. « Il n’y a aucune preuve – et cette étude le renforce – que la température réelle de l’eau ait quelque chose à voir avec les propriétés antimicrobiennes du lavage des mains. »

Pour l’étude, dans le numéro de juin 2017 du Journal of Food Protection, Schaffner et ses collègues ont demandé à 20 personnes de se laver les mains dans diverses conditions, notamment en utilisant de l’eau froide et tiède, en faisant mousser pendant cinq, 10, 20 ou 40 secondes. , en utilisant un savon antibactérien ou ordinaire et en appliquant diverses quantités de savon. Les chercheurs ont mis une souche non virulente d’E. coli sur la main de chaque personne avant le nettoyage pour mesurer le fonctionnement des techniques.

Pour tous les lave-mains paresseux, faire mousser pendant cinq secondes ne suffit pas pour éliminer les bactéries. Mais les chercheurs ont trouvé peu de différence entre un moussage pendant 10, 20 ou 40 secondes.

Le savon est important, mais plus de savon ne diminue pas les germes sur les mains.

Pour empêcher la propagation du COVID-19, les Centers for Disease Control recommandent de se laver les mains après s’être mouché, toussé et éternué ; après avoir été dans un lieu public ; et avant et après avoir soigné une personne malade.

La bonne façon de se laver les mains

Voici ce que dit la science :

1. Chantez « Joyeux anniversaire »

La chanson prend environ 20 secondes, ce qui est le temps que les gens devraient se laver les mains.

2. Faire mousser avec du savon

L’eau seule n’éliminera pas assez de germes. Mais vous n’avez pas besoin de savon antibactérien, qui fait peu ou rien pour améliorer le fonctionnement du savon, selon la FDA.

3. Sécher avec une serviette en papier

Dans une étude précédente, Schaffner a examiné la différence entre utiliser une serviette en papier ou s’assécher les mains. Il s’avère que l’évaporation de l’eau de votre main ne fait pas grand-chose pour la propreté, tandis que les serviettes en papier éliminent les germes supplémentaires.

« Le fait de se frotter physiquement avec une serviette en papier a effectivement éliminé certaines bactéries », a-t-il déclaré.

4. Utilisez la température de l’eau que vous aimez

Vous avez toujours l’impression d’avoir besoin d’eau chaude pour avoir les mains propres ? Vas-y. Faites ce qui vous met à l’aise. Assurez-vous simplement de vous laver les mains.

« Nous voulons que les gens se lavent les mains à l’aise et si une eau plus froide est plus confortable, faites-le ou si une eau plus chaude est plus confortable, faites-le », a déclaré Schaffner.

5. Hydrater

Les personnes qui se lavent fréquemment ou le font avec de l’eau chaude peuvent avoir la peau craquelée et cassée, qui abrite des bactéries. Cette peau sèche rend également plus difficile l’élimination des bactéries, c’est pourquoi Pontzer recommande aux gens d’utiliser une lotion.

« Cela réduit en fait la quantité de bactéries qui s’accrochent à la peau. »

Si du savon et de l’eau ne sont pas disponibles, le CDC conseille d’utiliser un désinfectant pour les mains contenant 60% d’alcool.

Cette histoire a été initialement publiée en 2017.