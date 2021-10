La bonne nouvelle, c’est que la saison 3 de Lost In Space arrive très bientôt ?

Il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles. La partie positive est que la saison 3 de Lost in Space est attendue très bientôt. L’inconvénient est le fait que la première de la saison 3 ne sera pas prévue en novembre 2021. Ne soyez pas triste, cependant. La saison 3 de Lost in Space sera diffusée sur Netflix en décembre 2021 !!

Cela fait un bon moment que nous n’avons pas regardé les Robinsons pour la dernière fois, mais nous allons enfin pouvoir rencontrer à nouveau les colons de l’espace sur nos téléviseurs. Cependant, c’est à ce moment-là que la saison 3 souffle sur Netflix le 1er décembre, nous devrons dire au revoir aux Robinsons pour de bon.

Ce n’est pas simple de permettre à cette série exclusive Netflix de se terminer et je suis sûr que nous n’avons pas le choix, n’est-ce pas ? Pour vous assurer que vous êtes prêt pour les débuts de la dernière saison sur Netflix, nous révélerons la date de sortie officiellement annoncée pour la saison 3 dans les paragraphes suivants.

Date de sortie de la saison 3 de Lost In Space

Si vous pensiez que la saison 3 tomberait la veille de Noël tout comme la saison 2, vous vous trompez. Nous avons la chance de ne pas avoir à attendre aussi longtemps. Au lieu de cela, nous pourrons regarder la saison 3 de Lost in Space fin novembre. Le mercredi décembre. Le 1er 2021, la troisième et dernière de la saison, sera disponible via Netflix vers 00h01, heure du Pacifique, soit 3h01, heure de l’Est.

Nous pensons que cette date est idéale car de nombreuses nouveautés sortiront vers la fin du mois de décembre dont l’Impardonnable, Emily in Paris saison 2 The Witcher saison 2 et Don’t Look Up. Nous aimerions que Lost in Space soit ignoré par toutes les grandes émissions de télévision et tous les films.

Vous devrez peut-être vous reposer le 1er décembre, car vous aurez probablement hâte de regarder l’intégralité des huit épisodes une fois qu’ils seront diffusés sur le service de streaming. Une fois que vous avez terminé de regarder toute la série, vous aurez besoin d’un certain temps pour récupérer. Si vous n’êtes pas en mesure de faire une pause dans votre travail, assurez-vous de passer la dernière saison pendant votre temps libre.

