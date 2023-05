La bonne mauvaise mère : quand sortent les épisodes 3 et 4 sur Netflix

in

La série The Good Bad Mother est arrivée sur Netflix, mais seulement deux épisodes de la série. Ensuite, nous vous disons quand les deux prochains seront disponibles.



Quand arrivent les nouveaux épisodes de The Good Bad Mother, un drame Netflix.

Dès le samedi 20 mai, les abonnés au service de streaming Netflix profitez d’une nouvelle série coréenne. On parle de la nouvelle mauvaise mèreune production qui est sortie sur le réseau local JTBC en avril, mais la plateforme a réussi à l’acquérir et à la distribuer dans certaines régions, comme l’Amérique latine, bien qu’incomplète. Quand verra-t-on les nouveaux épisodes ?

Cette histoire suit une mère et son fils à la recherche du vrai bonheur, après un accident inattendu qui transforme le jeune homme en un esprit d’enfant. Compte tenu de cela, ils décident tous les deux de recommencer leur vie et de prendre un nouveau départ, laissant derrière eux les impressions négatives et profondes qu’ils cachaient derrière leur rire.

+Quand les épisodes 3 et 4 de The Good Bad Mother seront-ils diffusés sur Netflix ?

Comme nous l’avons mentionné, cette émission est disponible en streaming depuis le 20 mai, mais la société a pris la décision de ne pas la diffuser complètement, nous n’avons donc actuellement que deux chapitres. Les épisodes 3 et 4 de la bonne mauvaise mère sera présenté en première sur Netflix le samedi 27 mai prochain.

Le programme est en vedette Ra Mi-ran comme Jin Young-soon, la mère célibataire qui a vécu pour protéger son fils, et pour Lee Do-hyun dans le rôle de Choi Kang-ho, le fils qui souffre d’amnésie après un accident. Son casting est complété par : Lee Kyung Hoon, Ahn Eun Jin, Jeon Si Hyun, Yoo In Soo, Kim Jun Hee, Choi Moo Sung, Choi Sun Jin et Park Cheon, entre autres.

La bonne mauvaise mère a reçu des critiques élogieuses après son arrivée à Netflix, mais c’est aussi tout un phénomène en Corée du Sud. Jusqu’à présent, 8 épisodes ont été publiés et, selon Nielsen Korea, à chaque sortie de chapitre, leur audience augmente et il reste actuellement le titre préféré du pays.

