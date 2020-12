La bombe est tombée! Audi quitte la Formule E pour revenir à Dakar

La nouvelle est tombée comme une bombe: après que plusieurs autres marques aient décidé de transférer leurs efforts dans le sport automobile au championnat du monde de Formule E, voici, l’une des marques fondatrices, Audi, vient d’annoncer son retrait. Dans ce cas, pour vous consacrer au Dakar «une fois» sans intérêt!

L’abandon d’Audi se produira, d’ailleurs, à un moment … inattendu, plus précisément, à la fin de la saison prochaine. En d’autres termes, la première saison de Formule E s’est terminée avec le statut de Championnat du Monde.

Parallèlement à l’annonce de l’abandon de la Formule E, Audi révèle également qu’il ne s’agit pas d’une sortie du sport automobile, puisque, déjà, en 2022, elle prévoit de partir pour l’emblématique Rallye Dakar, avec une équipe d’usine. De plus, avec un véhicule tout-terrain qui se présente comme totalement innovant.

La future Audi du Dakar?…

En choisissant le tout-terrain comme pointe de lance qui sera son programme sportif dans les années à venir, le constructeur d’Ingolstadt avance, désormais, que la future voiture de compétition, pour le Dakar, présentera «un nouveau concept de propulsion alternative , combinant pour la première fois une batterie haute tension avec un convertisseur d’énergie à haut rendement ». Description qui prédit un véhicule tout-terrain électrique, ou, dans le cas le moins ambitieux, un hybride.

«Nous voulons continuer à montrer quel est le slogan de la marque, ‘Vorsprung durch Technik’ [Conduzido pela Tecnologia], dans le sport international au plus haut niveau et, en même temps, continuer à développer des technologies innovantes pour nos voitures de tous les jours. Depuis, le rallye le plus difficile du monde est le scénario idéal pour cela », déclare le président du conseil d’administration d’Audi, Markus Duesmann.

Au vu de ces propos, il est clair que l’objectif d’Audi est de faire du Dakar une scène médiatique pour ses véhicules e-tron, tout en utilisant la compétition comme une sorte de laboratoire pour tester et développer de nouveaux systèmes de propulsion. . Ce que la marque a d’ailleurs déjà fait il y a 40 ans, ayant conduit à des avancées importantes, comme ce fut le cas avec le système quattro.

L’Audi e-tron FE07 du Championnat du Monde de Formule E

Il est rappelé que l’organisation de Dakar a annoncé la semaine dernière son intention d’adopter la technologie de propulsion de la cellule hydrogène pour tous les participants, à partir de 2030. Ambition suivie de l’annonce des projets Cyril Despres, qui travaille déjà sur le développement d’une voiture de course à hydrogène, et Guerlain Chicherit, qui a présenté le GCK e-Blast 1, un véhicule tout-terrain 100% électrique.

Enfin, en ce qui concerne le projet pour le championnat du monde de Formule E, Audi garantit que le système de propulsion exclusivement électrique qui a été développé par l’équipe d’usine, continuera d’être disponible pour les clients, au-delà de l’année prochaine.

