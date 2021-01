La Bolivie accueille le premier lot de vaccin contre le coronavirus Spoutnik V avant le lancement de la campagne de vaccination (VIDEO)

Luc et Léa Cuillères Premier Repas Thermosensibles 4m+ Lot de 2

Description : La diversification alimentaire est une étape très importante du développement de bébé. Elle nécessite des accessoires adaptés aux plus petits pour une transition en douceur et en toute sécurité. Les cuillères premier repas de Luc et Léa sont spécialement conçues pour les bébés à partir de 4