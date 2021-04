La boîte PlayStation 5 réduira l’utilisation de plastique d’ici 2025

L’écologie et l’environnementalisme sont également chers à l’industrie du jeu. Ceci est démontré par l’initiative entreprise par Sony éliminer l’utilisation de plastique dans les emballages de produits plus petits d’ici 2025 et réduire la quantité de plastique de 10% pour les autres types produits. Cette initiative s’appelle Gestion verte 2025 et suit les objectifs d’une précédente initiative, également initiée par Sony, intitulée One Blue Ocean Project. «Au cours des 50 dernières années, l’utilisation des plastiques dans le monde a été multipliée par vingt environ, mais les taux de recyclage restent faibles à environ 9% .1 Cela a contribué à une pollution accrue des océans du monde, une question de plus en plus préoccupante et urgente». , commence le post publié par Sony sur son blog. Dans celui-ci, l’entreprise explique comment elle réduira l’utilisation de plastique pour l’emballage de ses produits, y compris ceux dédiés à PlayStation 5.

Les matériaux utilisés pour la nouvelle console et l’emballage des accessoires seront conçus pour être entièrement recyclables. En termes de poids, nous parlons de la 93 à 99% moins de plastique. À tout cela, Sony ajoute une série d’améliorations visant à réduire davantage l’impact sur l’environnement d’ici 2025. Voici en détail comment le packaging de la PlayStation 5 va changer:

Nouvel emballage entièrement recyclable

Élimination du polystyrène expansé ou des plateaux en plastique à l’aide d’inserts en papier et de plateaux d’oreiller en pâte à papier

Remplacement des attaches en plastique par des attaches en papier

Élimination des sacs en plastique de protection utilisés pour les câbles et les manuels d’instructions lorsque cela est possible

Remplacement des vitrines en plastique pour les accessoires PlayStation 5

Et pour le cas de jeu plutôt? Sony a annoncé qu’il testera l’inclusion de déchets de polypropylène recyclés post-industriels en Europe en 2021. On parle donc de solutions testées qui ne concernent que le continent européen: on ne sait pas encore quel type de politique sera menée par l’entreprise pour l’Asie et l’Amérique du Nord pour réduire la présence de plastique dans les emballages des jeux édités.

