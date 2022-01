La boîte de nuit la plus exclusive au monde établit des règles très spécifiques pour que les gens puissent entrer

Berghain est connue comme la discothèque la plus exclusive et la plus difficile d’accès du monde entier.

Basé à Berlin, en Allemagne, c’est peut-être l’un des endroits les plus populaires et les plus renommés pour écouter, danser et danser sur de la musique électronique au monde.

Mais incroyablement, tant de personnes ne parviennent pas à franchir les portes d’entrée après avoir fait la queue pendant quatre heures grâce à la nature sélective et stricte du personnel de porte.

Mais si vous souhaitez découvrir certaines des règles d’entrée non officielles du Berghain, eh bien… nous sommes en mesure de vous conseiller grâce à une liste de règles précises publiée par WikiHow.

Crédit : Alamy

Tout d’abord, et cela devrait être évident pour la plupart, mais évitez de trop boire à la prés avant de vous rendre au club.

La plupart des clubs sont stricts quant à l’interdiction des ivrognes et Berghain n’est pas différent. Si le personnel de la porte voit des signes de comportement ivre et désordonné, vos chances d’entrer sont passées de peu probables à physiquement impossibles.

Deuxièmement, assurez-vous de respecter le bon code vestimentaire.

Beaucoup d’entre nous ont vu Les intermédiaires clip où les videurs refusent l’entrée au pauvre Simon à cause de ses baskets blanches. Personne ne veut être ce gars.

Selon l’école de langue allemande Das Akademie, la règle non officielle à Berghain est de porter tous les vêtements noirs.

Des accessoires audacieux comme des harnais en cuir, des chaînes et des touches uniques aideront également votre cas.

En fait, la plupart des sources affirment que la chose la plus importante est simplement d’être soi-même et de montrer son vrai caractère plutôt que d’essayer trop fort d’être quelqu’un que l’on n’est pas.

1 crédit

Une règle supplémentaire que beaucoup ne tiennent pas compte est d’étudier le type de musique que Berghain joue sur la piste de danse.

Préparez-vous avec un ensemble de noms car le videur peut même vous poser des questions à leur sujet. Culture Trip suggère à tout le moins que vous sachiez quel DJ joue la nuit.

Et bien sûr, le timing est (comme toujours) important.

Aller aux heures les moins chargées de Berghain, comme 3h00 ou 4h00 le dimanche matin, pourrait en fait améliorer vos chances. Pour votre information, le club expulse ses fêtards à 9 heures du matin le dimanche, ce qui vous donnerait au moins 6 heures de plaisir en boîte de nuit.

Un dernier pointeur facile à oublier consiste à éviter l’utilisation du téléphone et de l’appareil photo dans la file d’attente.

Les caméras sont strictement interdites à l’intérieur du Berghain et le club donne même aux raveurs des autocollants pour couvrir leurs objectifs à l’entrée.

Toute utilisation de caméra dans la file d’attente placera automatiquement les videurs sur votre étui.

Toujours intrigué ? Eh bien, les YouTubers Zac et Jay de Le spectacle de Zac et Jay a créé une vidéo sur leur tentative d’entrer et un fan a commenté sa propre expérience.

Bob van Alphen a affirmé qu’il avait été au Berghain il y a 10 ans avec deux amis.

Elles avaient demandé à rejoindre un groupe de filles devant dans l’espoir d’augmenter leurs chances d’entrée, mais ont été rejetées par les filles.

Lorsqu’elles sont arrivées à la porte, les filles se sont vu refuser l’entrée, mais Bob et ses amis ont été autorisés à entrer.

« Quand nous sommes entrés dans le club, j’ai regardé derrière moi et j’ai vu l’une des filles nous regarder avec un visage très triste et des yeux incrédules », a-t-il déclaré.