La BMW Série 8 sera renouvelée. Les premières photos d’espionnage ne montrent pas de rein double XL

Lancée en 2018, la mise à jour de la BMW Série 8 – LCI en langage BMW ou Life Cycle Impulse – est déjà en préparation, comme vous pouvez le voir dans ces instantanés (dans l’exclusivité nationale de Reason Automobile) de deux Série 8 Gran Coupé (lancée en 2019).

La première chose à noter est que, malgré le camouflage du modèle d’essai, la double calandre ne semble pas se développer par rapport au modèle actuel.

Après les massifs doubles reins de la Série 4 et des M3 et M4, il semble que BMW n’ait pas été tenté d’appliquer la même recette visuelle à l’un de ses sommets. Le double rein de la série 8 devrait maintenir le développement horizontal et plus mince du modèle actuel.



© Raison de la voiture



Comme on peut le voir, les zones camouflées du modèle d’essai sont concentrées à l’avant et à l’arrière du véhicule, ce qui signifie que les modifications visuelles apportées doivent être fixées sur les pare-chocs et les optiques (ou simplement dans leur remplissage).

Et plus?

On s’attend à ce que l’intérieur reçoive également de légers changements qui devraient se concentrer sur les revêtements et les tons, mais le point culminant devrait être tout dans le «numérique», c’est-à-dire en termes de Logiciel infodivertissement.

Pour le moment, on ne sait rien des moteurs, même si, de manière quelque peu prévisible, ils peuvent être mis à jour pour se conformer aux normes d’émission les plus récentes et les plus exigeantes.



© Raison de la voiture



Bien que la BMW Série 8 Gran Coupé mise à jour ait déjà fait l’objet de tests sur route, sa commercialisation ne devrait avoir lieu qu’au début de l’année prochaine.