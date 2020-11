La Bmw Série 4 Coupé Est Arrivée Au Portugal

Disponible pour moins de 50 mille euros, la nouvelle BMW Série 4 Coupé assume sa propre identité. Ce n’est plus juste une autre version de la série 3. Elle ajoute suffisamment de changements esthétiques et mécaniques pour suivre son propre chemin.

Thème essentiel de l’esthétique de toute nouvelle BMW, la calandre prend une prépondérance particulière devant la nouvelle Série 4 Coupé.

Aussi discutable que subjective, l’option esthétique semble équilibrée. Après tout, nous parlons d’un coupé, une carrosserie clairement émotionnelle.

A revoir, seule la plaque d’immatriculation a traversé les reins de BMW, mais on ne peut pas voyager sans elle en Europe …

Renforçant sa propre identité définie par l’esthétique, la mécanique présente également des solutions spécifiques pour la Série 4 Coupé.

Malgré une croissance dans toutes les dimensions, le coupé BMW a réussi à abaisser son centre de gravité de 21 mm. Des renforts structurels spécifiques garantissent la solidité à toute épreuve.

Amortisseurs d’arrêt hydrauliques

La direction et les freins étaient plus sportifs, tandis que le carrossage négatif avant était augmenté. L’essieu avant a augmenté de 28 mm et l’arrière de 18 mm.

Les nouveautés mécaniques sont complètes avec l’utilisation d’amortisseurs à butées hydrauliques sortis dans la dernière génération de la Série 3.

Déjà disponible sur le marché national, la nouvelle BMW Série 4 Coupé a des prix à partir de 49 500 € pour la 420i Coupé, avec un moteur deux litres quatre cylindres et 184 ch.

Portant la puissance du même bloc à 258 ch, le 430i Coupé a un prix de base de 56 600 €.

Jusqu’à l’arrivée de l’incontournable M4 et de ses 431 chevaux, le M440i xDrive Coupé est le plus puissant des BMW Série 4 Coupé. Il y a 374 ch facturés pour un bloc de trois litres et six cylindres en ligne, avec un prix de 84 800 €.

Diesel à partir de 52800 €

Diesel, la nouvelle BMW Série 4 Coupé débute la gamme avec le Coupé 420d. Champion prévisible des ventes, le moteur de deux litres, quatre cylindres et 190 ch a des prix à partir de 52 800 €.

La version xDrive porte cette valeur à 55 300 €.

Disponible à partir de mars 2021, le six cylindres diesel de trois litres est toujours associé au système de transmission intégrale intelligente xDrive.

Les prix des versions 286 ch ou 340 ch ne sont pas encore connus.

