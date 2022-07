La blonde de Netflix : intrigue, distribution et tout ce que nous savons d’autre

Quand les gens pensent aux blondes célèbres, un nom vient toujours à l’esprit : Marilyn Monroe. Monroe était une actrice, chanteuse et mannequin américaine qui s’est fait un nom en jouant des « bombes blondes » dans une multitude de films des années 1950 aux années 1960. Elle était en quelque sorte une icône de la révolution sexuelle de l’époque et est classée par l’American Film Institute comme l’une des plus grandes légendes féminines de l’âge d’or d’Hollywood. Il est donc logique que son histoire ait été racontée à plusieurs reprises.

Même depuis les premières années qui ont suivi sa mort, Marilyn a vu des films non officiels et des films faits pour la télévision sortir comme des «histoires inédites». Cependant, le plus récent est sûr d’être un succès. Initialement prévu pour une sortie en 2021, Blond devrait sortir à l’automne de cette année et remue déjà le pot avec sa note, ses étoiles et son histoire.

Voici ce que le public doit savoir sur le prochain Netflix Original Blond.

Blonde : l’intrigue

Le film est basé sur le roman à succès de 2000 de Joyce Carol Oates. Il s’agit d’une version fictive de la vie de Monroe et a été conçue pour la première fois après que Oates a vu une photo de la jeune star lorsqu’elle a remporté un concours de beauté en 1941. Le synopsis de Blond lit,

« [The film] réinvente avec audace la vie de l’une des icônes les plus durables d’Hollywood, Marilyn Monroe. De son enfance instable en tant que Norma Jeane, en passant par son ascension vers la célébrité et ses enchevêtrements romantiques, « Blonde » brouille les frontières entre réalité et fiction pour explorer la séparation croissante entre son moi public et son moi privé.

Le film est classé NC-17 pour son contenu sexuel graphique et sera le premier film du genre à être mis sur le service de streaming.

Blonde : les acteurs et l’équipe technique

Le film est réalisé par Andrew Dominik, réalisateur et scénariste australien né en Nouvelle-Zélande. Il est connu pour son travail sur Les tuant doucement (2012), avec Brad Pitt, et plus récemment, des épisodes de la série Netflix Chasseur d’esprit (2019). Oates approuve hautement le réalisateur, déclarant:

« Andrew Dominik est un réalisateur très brillant. Je pense qu’il a réussi à montrer l’expérience de Norma Jeanne Baker de son point de vue, plutôt que de la voir de l’extérieur, le regard masculin regardant une femme. Il s’est immergé dans sa perspective.

Le film est également produit par la société de production de Brad Pitt, Plan B Entertainment, Inc., qu’il a fondée en 2001 avec Brad Gray et Jennifer Aniston. Il est rejoint dans ses responsabilités de producteur par le président de Plan B, Dede Gardner, et le producteur de films américain Jeremy Kleiner (Clair de lune, 2016). Les autres producteurs sont Tracey Landon, qui a coproduit le prochain film Amsterdam, avec Margot Robbie, Christian Bale, John David Washington et Scott Robertson, qui était producteur exécutif sur Librairie (2019).

Le film a généré beaucoup de buzz pour sa principale dame. La tête d’affiche du film en tant que Marilyn Monroe sera Ana de Armas. L’actrice cubaine et espagnole s’est emparée du rôle et a hypnotisé le réalisateur après une seule audition. Cela est venu après près d’une décennie de recherche de Dominik pour la bonne actrice pour le rôle. Beaucoup ont exprimé leur inquiétude quant à la performance d’Armas, y compris son accent proéminent.

Cependant, l’actrice a reçu de nombreux éloges, notamment de sa part Couteaux sortis co-star, Jamie Lee Curtis, dont le père a joué aux côtés de Monroe dans Certains l’aiment chaud, en disant:

« Je suis tombé par terre. Je ne pouvais pas le croire. Ana était complètement partie. Elle était Marilyn.

L'actrice est rejointe par un casting incroyable. Adrien Brody, connu pour ses rôles dans des films comme Le pianiste (2002), King Kong (2005), et La dépêche française (2021), jouera le rôle d'Arthur Miller, l'un des maris de Monroe et célèbre dramaturge et scénariste du XXe siècle. Bobby Cannavale (L'Irlandais, 2019) incarnera un autre des maris de Marilyn, l'icône du baseball américain Joe DiMaggio. Le casting comprend tant d'autres talents exceptionnels, dont Julianne Nicholson (Moi, Tonya, 2019), Caspar Phillipson (Jacky, 2016), Toby Hus (Halloween, 2018), et plus encore.





Le film sortira mondialement sur Netflix le 23 septembre 2022.

Tout le reste

Le film promet de faire polémique. La star Adrien Brody a déclaré dans le Côté acteur podcast, « Il y aura une controverse avec celui-là, j’en suis sûr. » Le réalisateur du film a commenté cela, attribuant au mouvement #MeToo le fait que le film a finalement été réalisé.

Dominik a déclaré qu’avant le mouvement, « personne ne s’intéressait à cela [kind of story].” Il a également déclaré que le film s’attaquerait aux «vaches sacrées américaines» qui ont considérablement affecté la vie de Monroe, comme le président John F. Kennedy et Joe DiMaggio.

Oates a discuté du film et de la façon dont elle voulait raconter une histoire de la vraie version de Monroe et non de la reine de beauté bubblegum que le monde en est venu à idolâtrer. Elle voulait une histoire de la vie que son personnage lui avait laissée. Elle a déclaré :