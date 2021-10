La BlizzCon 2022 Edition a été officiellement annulée

Après avoir été programmée en février prochain, l’équipe de Blizzard Entertainment a annoncé que l’édition 2022 de la BlizzCon était officiellement annulée en raison d’une « pause dans sa planification », qui émerge en dehors des polémiques face à l’entreprise.

Blizzard a fait l’annonce de l’annulation de son événement via son blog officiel sans faire mention des poursuites judiciaires auxquelles le groupe d’entreprises « Activision Blizzard » a été confronté récemment, fixant un délai indéfini à la « BlizzCon » pour garantir « un environnement aussi sûr et inclusif que possible ».

Blizzard note qu’il reste en communication constante avec sa communauté de joueurs, espérant que la BlizzCon jouera un rôle important à l’avenir. Il a également été révélé que les avancées liées à ses prochaines sorties de jeux vidéo continueront d’être réalisées malgré l’absence de cette convention.

Jusqu’à présent, l’équipe de Blizzard a licencié 20 hauts fonctionnaires de leurs rangs en raison d’allégations liées à du harcèlement, des abus sexuels et des mauvais traitements sur le lieu de travail, bien qu’aucun de ces licenciements n’ait été effectué contre des membres de leur équipe de cadres supérieurs.

Après avoir fait un commentaire dénigrant sur un article de The Atlantic sur les problèmes actuels d’Activision Blizzard, la responsable du bureau de conformité de l’entreprise, Frances Townsend, a fait taire son compte Twitter après avoir publié une déclaration sur son engagement à mettre fin à l’environnement de travail néfaste. qui s’est développé dans l’entreprise.

Récemment, un article publié par GamesIndustry.biz a détaillé que l’équipe d’Activision Blizzard a tenté de remplir une pétition pour que l’État de Californie dépose l’une des poursuites contre la société. Cette demande a été rejetée par le tribunal.