La blague que Thor : Amour et tonnerre cache pour The Rock

Le nouveau film de Taika Waititi au sein du MCU est sorti en salles la semaine dernière et a dépassé les 300 millions de recettes lors de son week-end d’ouverture.

©IMDBLe film a coûté 250 millions de dollars.

Avec un budget de près de 250 millions de dollars et près de 100 millions de plus destinés à sa promotion, selon ce qui a été publié par Variété, Thor : Amour et tonnerre Il peut déjà être considéré comme un nouveau succès de la Univers cinématographique Marvel (MCU). Le nouveau film réalisé par Taika Waititi a réussi à rapporter près de 300 millions de dollars lors de son premier week-end sur grand écran.

Les critiques, pour leur part, étaient quelque peu partagées lorsqu’il s’agissait de qualifier la quatrième apparition en solo de Chris Hemsworth dans le MCU. Dans Tomates pourriesl’approbation actuelle est d’environ 67% et la laisse bien en dessous des 97 points reçus par la bande précédente de Waititi dans la franchise, Thor : Ragnaröksorti il ​​y a cinq ans dans ce qui était la première grande étape dans l’industrie massive du cinéaste néo-zélandais.

En tenant compte du fait que si vous êtes arrivé à cet article, c’est parce que vous avez vu le film, nous parlerons d’une des séquences de fin qui comprend une blague amusante pour Dwayne Johnson. On sait que le sens de l’humour est un élément caractéristique du cinéma de Taika WaititiOui Thor : Amour et tonnerre n’a pas dérogé à la règle, avec une scène finale qui nous a montré le sort de Korg après avoir été détruit par la foudre Zeus.

Déjà recomposé, nous avons vu la créature à laquelle le propre Waititi il met sa voix dans un volcan. Comme prévu précédemment, la course de Korg il a une façon très particulière de se reproduire : chaque fois qu’ils trouvent un partenaire, ils cherchent un volcan dans lequel entrer et de là, se tenant par la main, ils commencent à former une famille avec de nouvelles roches qui façonnent leur enfant.

+Le clin d’oeil pour Dwayne Johnson du MCU

Comme beaucoup s’en souviendront, le couple avec qui Korg forme un lien est un autre membre de votre planète appelé Dwaynejuste comme rock. L’un de ceux qui ont remarqué ce détail était l’utilisateur de Twitter @raichocopperque dans une publication avec plus de 21 mille aime Il a même pris la peine d’éditer Korg avec la célèbre photo de Dwayne Johnson portant une chemise. Il n’est pas clair si ce personnage continuera à faire partie de la MCU mais ce serait tellement amusant rock semblait lui donner sa voix à l’avenir.

