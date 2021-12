La blague Matrix Resurrections basée sur des événements réels

Le quatrième film de Matrice, Résurrections matricielles est sorti en salles le jeudi 23 décembre dernier et a marqué le retour sur grand écran de Néo Oui Trinité après presque deux décennies. Morphée Il a également été vu, bien que cette fois il n’a pas été joué par Lawrence Fishburn mais Yahya Abdul-Mateen II, dans une version plus jeune que celle des personnages de Keanu préfet Oui Carrie-Anne Moss. Le film n’a été réalisé que par Lana Wachowski, car Lili, sa sœur, a choisi de ne pas être liée au projet dans ce sens.

Dans le film, tu vois Néo complètement absorbé par la routine et les écrans (une critique claire de l’état actuel dans lequel nous sommes constamment exposés à toutes sortes d’appareils électroniques). Dans ce nouveau monde la matrice est présenté comme une invention à lui Thomas Anderson avant d’être réveillé et de devenir Neo, qui opère en tant que concepteur de jeux vidéo très important et qui est celui qui a créé tout ce qui a été vu dans la trilogie originale de Matrice.

Au cours de l’un des premiers instants de Résurrections matricielles, vous voyez le caractère de Jonathan Groff, la tête de Thomas Anderson, dites-lui qu’ils feront une suite à son jeu vidéo avec ou sans son aide. Apparemment, cette ligne de dialogue était ancrée dans un événement réel, et cela a été confirmé par l’un des producteurs du film, James McTeigue, dans une interview avec Collisionneur. Comme il l’a dit, Warner Bros. (qui dans le film est la société qui a distribué les jeux vidéo de Matrice) a pensé à chercher un réalisateur autre que les soeurs wachowski.

« Je pense que quand on a une franchise avec autant de potentiel pour gagner de l’argent, on parle toujours », a assuré le producteur sur les chances de rechercher un autre réalisateur. « Il y a toujours la possibilité de mettre à jour ces films simplement pour la possibilité de gagner de l’argent et de raconter de nouvelles histoires. Je ne devrais pas dire que ce n’est qu’une idée fiscale. Mais oui, écoutez, il y avait des versions là-bas, qui n’ont pas atteint la meilleure version. Et alors, quand La laine Il est revenu et a dit : « Je suis intéressé par faire un autre film », bien sûr ils étaient avec le réalisateur qui était dans la genèse de Matrice« , a-t-il condamné.

Matrix 5 à venir ?

Oui ok Résurrections matricielles a une scène post-crédits, contrairement à ce qui se passe avec l’univers cinématographique Marvel (MCU) Il n’est pas si clair qu’il s’agisse d’une séquence qui se connecte avec un futur projet de la saga. Cependant, dans Photos de Warner Bros. Ils pensent sérieusement à faire un nouveau film et cela a été confirmé par le PDG de la société, Anne Sarnoff, qui veut même Lana Wachowski retourne avec ta sœur dans le fauteuil du directeur.

