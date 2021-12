La blague la plus drôle du monde a été révélée par des experts scientifiques

TomTom Gps Tomtom Go Expert 7 Pouces Monde

Le GPS TOMTOM Go Expert 7 pouces Monde est équipé d'un écran 7 pouces HD lumineux pour visualiser clairement votre parcours et d'un processeur 4 fois plus réactif qui vous garantit une utilisation sans latence et sans distorsion. Ce GPS TOMTOM est équipé d'une navigation spécialisée pour les poids lourds, les camionnettes, les bus et les autocars, sa carte s'adapte au gabarit de votre véhicule et il calcule le parcours adapté (compatible avec une voiture).Avec le GPS TOMTOM Go Expert vous pouvez anticiper tousles événements qui surviennent sur votre parcours grâce au service TOMTOM Traffic il vous propose des itinéraires intelligents pour éviter les bouchons et arrivée à l'heure pour votre livraison (soyez toujours informé de l'état du trafic en temps réel).Votre TOMTOM GO Expert vous garantit des trajets en toute sérénité grâce à des cartes parfaitement actualisées (service de mise à jour de carte sans fil en toute simplicité par Wifi), grâce au service de restrictions en temps réel (présence tunnel ADR, hauteur de pont ...) et grâce au service d'alerte des zones de danger (1 an inclus). Il met à votre disposition plus de 50 000 points d'intérêt dédiés (stations de service, parking gros gabarit, relais Routiers, service DKV...).Travaillez en toute sécurité, vous pouvez utiliser la commande vocale (commandez votre TOMTOM GO Expert à la voix) en garder les mains sur le volant et profitez d'un haut-parleur puissant pour des instructions de navigation claires et limpides.Le service guidage sur changement de voie lors des sorties d'autoroute ou des intersections complexes vous aide à prendre la bonne direction pour rester maître de votre trajet. Vous avez la possibilité de planifier à l'avance vos parcours avec plusieurs arrêts.