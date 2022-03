La bizarrerie de Tom Cruise pour Mission : Impossible 7 et 8

in

L’acteur qui incarne Ethan Hunt depuis 1996 se prépare pour deux nouvelles aventures aux mains du réalisateur Chris McQuarrie. Une fois de plus, Cruise mettra à l’épreuve toutes les lois connues de la physique.

©IMDBLa première Mission Impossible a eu 25 ans.

Depuis 1996, Tom Croisière est chargé de jouer l’incontournable espion Ethan Chasse. Cependant, ce n’est qu’en 2011 Mission impossible réussi à retrouver la forme qu’il a aujourd’hui, grâce à Protocole fantômequi s’est positionné comme l’un des meilleurs films de la saga et a trouvé le réalisateur définitif de cette franchise d’action : Chris McQuarrie. Après plusieurs retards, les prochains films arriveront en 2023 et 2024, et promettent de nouveaux défis aux lois de la physique.

L’un des grands aspects pour lesquels la saga de Mission impossible radicalement amélioré est lié au fait que Tom Croisière il a commencé à exécuter ses propres séquences de cascades. C’est ainsi qu’il a pu être vu dans différentes images des coulisses, parmi lesquelles la séquence folle qu’il a filmée en sautant dans le vide sur une moto puis en lançant un parachute s’est démarquée.

Désormais, les prochains films de la franchise d’espionnage partageraient un élément commun, liés par le caprice de Tom Croisière. C’est que, alors qu’on croyait que le septième film était déjà terminé et que la production se lançait dans le tournage du huitième, une nouvelle séquence a été ajoutée qui reliera les deux films. Pour l’instant, on ne sait pas si ce lien sera également lié à travers l’intrigue ou s’il ne sera qu’un élément commun entre les deux.

Selon Le journaliste hollywoodien, Mission : Impossible 7 et Mission : Impossible 8 comprendra une scène avec un sous-marin. Bien qu’au huitième, il ait déjà été inclus dans le script original, il semble que l’accès à ce bateau leur ait permis de faire un changement de dernière minute dans le septième et de l’ajouter également à cette histoire. Jusqu’à présent, aucun détail n’a été dévoilé sur les intrigues des deux films, qui sont tenues absolument secrètes.

Le classique de Tom Cruise qui revient

En raison de la pandémie, plusieurs projets ont dû être reportés et reprogrammés, dont les deux films de Mission impossible. Maintenant que l’industrie a retrouvé un certain statut de normalité, il y a une histoire qui est sur le point de revenir sur grand écran et ramènera un ancien personnage de Tom Croisière. Il s’agit de Top Gun : Maverickla suite du film de 1986 qui sortira en salles en mai, avec Miles Teller comme protagoniste. Là, Croisière sera à nouveau Pierre Mitchellmême si cette fois il devra jouer le rôle de mentor.

