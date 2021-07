La bière vaginale est là et c’est aussi dégoûtant que ça en a l’air

Dans le segment d’aujourd’hui des choses que vous auriez aimé ne jamais apprendre, nous vous présentons : la bière vaginale. Oui, c’est de la bière fabriquée à partir de bactéries trouvées dans votre vagin. Et, oui, nous venons aussi de vomir un peu dans la bouche.

En 2016, « Bottled Instinct » a promis de « capturer l’essence de la féminité », en prenant des bactéries lactiques et en les combinant avec de l’eau, du malt, du houblon, des copeaux de bois et de la levure pour créer ce qu’ils appelaient un délicieux breuvage.

Et bien qu’il soit fabriqué à partir de vagins, le créateur du produit, The Order of Yoni, ne promet aucune odeur ou goût vaginal. Dieu merci.

Maintenant, l’Ordre n’a pas attrapé de rando-vagin dans les rues, remarquez. Selon leur vidéo de campagne douteuse sexiste, ils ont recherché haut et bas une femme qui « personnifie la féminité, le charme naturel et l’attrait ». S’il vous plaît essayez de garder vos bâillons jusqu’à la fin. Ça s’empire.

Le mannequin tchèque Alexandra Brendlova était la chanceuse qui a été utilisée pour lancer le produit – pour lequel, soit dit en passant, la société avait tenté de lever 170 000 €. La recherche a pris pas mal de temps car apparemment, il est difficile de trouver le genre de femme dont les « phéromones resteront avec vous ».

Il s’avère que le niveau de vagin de l’Ordre est assez élevé. La société fait signer un contrat à tous les modèles potentiels qui souhaitent utiliser leur vagin pour la production de bière (je suis sûr qu’il y en a des tonnes) qui les pénalisera pour avoir travaillé dans l’industrie pour adultes car apparemment, cela affecterait la qualité du vagin d’une femme. bactéries. Riiiiiiiiiight.

Les plans pour la future bière incluaient des bactéries provenant de femmes avec des couleurs de cheveux spécifiques, et si vous soutenez la campagne en faisant un don de 11 000 €, l’Ordre créerait une bière particulièrement romantique à partir du vagin de votre petite amie. Oui, parce que ce que nous voulons vraiment, c’est que vous nous buviez (et peut-être même que vous jouiez une partie de vagin beer pong).

Avance rapide jusqu’en 2018 et la bière a fait ses débuts à Katowice, en Pologne – et elle était même en vente.

Et les gens avaient leurs opinions. L’un des premiers dégustateurs de la boisson a déclaré : « Les gens l’essayeront par curiosité, mais je ne pense pas que ce sera un ajout régulier sur la table pour les amateurs de bière. » Eh bien, c’est bon à savoir. (Insérez un roulement d’yeux sarcastique.)

Et le fondateur de l’entreprise, Wojtek Mann, a expliqué comment la bière est réellement fabriquée. Comme vous pouvez probablement le deviner, c’est là que les choses deviennent particulièrement difficiles. « En utilisant des techniques microbiologiques de pointe, nous isolons, examinons et préparons les bactéries lactiques du vagin d’une femme unique », a déclaré Mann.

Et, surprise, surprise, Mann n’a pas été en mesure de récolter suffisamment d’argent grâce à sa campagne pour financer la fabrication de la bière (nous sommes prêts à parier que les gens étaient plus dégoûtés qu’intrigués) mais était plutôt soutenu par un seul investisseur.

Mann a déclaré: « Nous avons réussi à trouver un investisseur qui croyait en ce projet et nous a soutenu financièrement. »

Voilà, tout le monde. Tant que vous pouvez trouver une personne qui croit en vos rêves, vous pouvez les réaliser. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, nous devons aller chercher de l’eau de Javel. Stat.

Emily Blackwood est rédactrice chez YourTango qui couvre la culture pop, le vrai crime, les rencontres, les relations et tout le reste.