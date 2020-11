La bibliothèque du Vatican utilisera un réseau de robots pour protéger les livres des pirates

Depuis des années maintenant le Bibliothèque du Vatican adopte la numérisation, transformant des dizaines de milliers de manuscrits inestimables en autant de documents disponibles en ligne dans le monde entier. À partir de ces jours, cependant, l’institution du Saint-Siège avec une tradition séculaire a décidé de se protéger d’éventuelles incursions de hackers en utilisant une technologie anti-intrusion de nouvelle génération: a réseau de robots basé sur l’intelligence artificielle et la protection de sites Web et des infrastructures de serveurs qui hébergent des répliques numériques de plus de 80 000 volumes.

La nouvelle a été rapportée par The Observer dans une interview avec l’architecte de l’opération, le responsable de la sécurité informatique de la bibliothèque, Manlio Miceli. La Bibliothèque du Vatican s’est associée à une société britannique spécialisée dans la cybersécurité et l’intelligence artificielle, qui a fourni à l’institution une solution de protection hors du commun: plus une solution logicielle à utiliser sous la surveillance constante de personnes réelles. , mais un réseau de programmes capables de patrouiller les périmètres numériques 24 heures sur 24 défendre, de intercepter de manière autonome le prodrome typique d’une cyber-menace entrante et développer une stratégie pour le contenir.

Menaces à la hausse

Après tout, la Bilbioteca du Vatican est plongée dans un scénario particulier: elle est la gardienne d’un héritage inestimable et capable de attirer l’attention indésirable des hackers et autres organisations. Entre ransomware et actions de manipulation qui pourrait effacer, retenir en otage ou falsifier un patrimoine qui remonte à des siècles le taux d’attaques subies par mois est en augmentant – un fait qui a poussé les responsables à se tourner vers une solution de sécurité faire face au rythme et à la complexité défis émergents avec rapidité et efficacité.

Attaques à la hausse « Ce n’est pas un problème qui peut être résolu en augmentant le personnel qui s’en occupe », a déclaré Miceli à The Observer. «Il est plutôt nécessaire d’accroître les capacités mêmes des êtres humains, en accompagnant leurs facultés de technologies capables de répondre aux menaces à la vitesse d’une machine. Le réseau de robots gardant les serveurs de la bibliothèque qui détiennent les versions numériques des manuscrits» ne dort jamais , ne prend aucune pause et peut analyser plus de menaces que les meilleures équipes réelles ne le peuvent; en quelques secondes, il peut distinguer une anomalie innocente d’une menace potentielle. «Après tout, la seule autre alternative pour protéger vos systèmes est de les déconnecter complètement d’Internet, mais de cette manière le projet perdrait tout son sens.