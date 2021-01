La bibliothèque de streaming de Quibi peut aller à Roku

Roku va creuser dans le cimetière qui est l’énorme bibliothèque de contenu en streaming de Quibi. Il a été révélé que Roku est en pourparlers finaux pour acquérir tout le contenu précédemment produit pour Quibi, le service de diffusion en continu de forme courte qui a lancé et s’est rapidement effondré l’année dernière. Mais l’entreprise a laissé derrière elle une énorme bibliothèque qui peut valoir des millions et Roku est celui qui y voit de la valeur. Quelle valeur est la grande question.

Selon un nouveau rapport, Quibi est en «pourparlers avancés» pour vendre sa bibliothèque de contenu à Roku. Aucune condition financière n’a été révélée pour le moment. Ce que nous savons avec certitude, c’est que Quibi a investi des centaines de millions de dollars dans du contenu original de créateurs de A-list. Les émissions étaient divisées en épisodes de «morsure rapide», généralement de 10 minutes ou moins. Cela comprenait des émissions comme Reno 911!, Mannequin, Die Hart et bien d’autres encore. Quibi avait également des saisons de suivi pour plusieurs de ses émissions en développement, et peut-être une bonne partie de contenu en cours de développement qui n’avait pas encore été publié. Dans l’ensemble, on dit que la bibliothèque comprend plus de 100 programmes originaux.

Roku est connu pour ses appareils de streaming, qui sont les plus populaires du marché. Roku propose également des téléviseurs de marque, ainsi qu’une application autonome disponible sur d’autres appareils de streaming. La marque a beaucoup de valeur et l’entreprise s’est récemment développée dans le jeu de contenu. The Roku Channel est une application financée par la publicité que la société a récemment lancée. L’acquisition de la vaste bibliothèque de Quibi fournirait un énorme coup de pouce au service, en plus de leur donner une foule d’exclusivités flashy. Mais on doit se demander si Roku garderait la structure abrégée en place, ou s’il chercherait éventuellement à reconditionner le contenu de nouvelles manières.

Quant à Quibi, la vente rappelle à quel point son échec était massif. Le service était dirigé par les poids lourds hollywoodiens Jeffrey Katzenberg et Meg Whitman, qui ont levé 1,75 milliard de dollars. Leur idée? Créez un service de diffusion en continu uniquement mobile avec un contenu court qui peut être consulté en déplacement. Le service a été lancé en avril 2020 alors que les gens étaient en grande partie obligés de rester chez eux et de se mettre en quarantaine. Il n’a pas réussi à se propager, peu d’abonnés restant après la période d’essai gratuite. Le service a officiellement fermé ses portes en décembre.

Le paysage du streaming est devenu de plus en plus encombré au cours de la dernière année et a changé. Disney +, Apple TV +, HBO Max, Peacock et bien d’autres ont été lancés. Ils espèrent tous concurrencer Netflix, sans parler d’Amazon, Hulu et d’autres services qui existent depuis un certain temps. Disney + a particulièrement bien réussi, rassemblant jusqu’à présent près de 90 millions d’abonnés payants. Inévitablement, il y aurait des victimes des guerres en continu. Quibi était juste le premier. Bien qu’ils ne soient peut-être pas les derniers. Pourtant, son héritage vivra d’une manière ou d’une autre à travers Roku, semble-t-il. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois par le Wall Street Journal.

Sujets: Quibi, Roku, Streaming