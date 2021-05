La bête thriller du lion tueur d’Idris Elba rugira dans les théâtres l’été prochain

Le public sait maintenant quand il pourra enfin voir Idris Elba s’attaquer à un lion assoiffé de sang sur grand écran, Universal fixant la date de sortie du 19 août 2022 pour le thriller à venir, La bête. Le projet a été annoncé pour la première fois vers la fin de l’année dernière et sera probablement un film homme contre nature dans la même veine que les goûts de Le gris et Les bas-fonds.

La bête trouve Idris Elba avec le Dr Nate Samuels, un mari veuf et un père qui, avec ses deux filles adolescentes, se retrouvent pourchassés par un énorme lion voyou dans l’intention de prouver que la savane n’a qu’un seul prédateur au sommet. Samuels retourne en Afrique du Sud, où il a rencontré sa femme pour la première fois, lors d’un long voyage planifié avec leurs filles dans une réserve animalière. Mais ce qui commence comme un voyage de guérison à secousses se transforme en un redoutable combat pour la survie lorsqu’un lion, un survivant de braconniers assoiffés de sang qui voit maintenant tous les humains comme des ennemis, commence à les traquer.

Le film est réalisé par Baltasar Kormákur, dont les crédits précédents incluent le drame biographique À la dérive avec Shailene Woodley et Sam Claflin, et le film catastrophe de la vraie vie Everest avec Jake Gyllenhaal, Josh Brolin et Elizabeth Debicki. Kormákur a clairement une affinité pour le type d’action remplie de catastrophes qui est nécessaire pour un film centré sur Idris Elba combattant un lion, le film offrant de nombreuses opportunités pour l’intensité fiable d’Elba au milieu de sensations fortes de style B-film. Kormakur travaillera à partir d’un script écrit par Carnage et Sans arrêt le scribe Ryan Engle. Beast est produit par Will Packer et James Lopez, président de Will Packer Productions, avec Jaime Primak Sullivan et Bernard Bellew en tant que producteurs exécutifs.

En plus de combattre un lion mangeur d’hommes La bête, Idris Elba poursuit sa carrière de héros d’action avec le prochain film de bande dessinée La brigade suicide. Dirigé par Gardiens de la galaxie James Gunn, La brigade suicide met en vedette un ensemble de stars aux côtés d’Elbe, dont Margot Robbie dans le rôle de Harley Quinn, Viola Davis dans le rôle d’Amanda Waller, Joel Kinnaman dans le rôle de Rick Flag, Jai Courtney dans le rôle du capitaine Boomerang, David Mastmalchian dans le rôle de Polka-Dot Man, Daniela Melchior dans Ratcatcher, John Cena dans le rôle Peacemaker, Flula Borg comme Javelin, Nathan Fillion comme TDK, Peter Capaldi comme Thinker, Pete Davidson comme Black Guard, Alice Braga comme Sol Soria, Sean Gunn comme Weasel, Michael Rooker comme Savant, Mayling Ng comme Mongal et Sylvester Stallone comme King Shark .

Elba stars dans La brigade suicide comme Robert DuBois alias Bloodsport, un criminel condamné qui purge une peine de prison pour avoir tiré sur nul autre que Superman lui-même avec une balle faite de la seule faiblesse de Man of Steel, Kryptonite. Gunn s’est depuis tourné vers les médias sociaux pour saluer la performance de l’acteur dans le film en disant: «J’écris rarement des rôles pour des acteurs que je n’ai jamais rencontrés, mais j’ai fait exactement cela pour @idriselba dans #TheSuicideSquad et je ne pourrais pas être plus heureux que je l’ai fait – vous avez dépassé mes attentes en tant qu’acteur ET en tant qu’être humain. J’ai hâte que les gens vous voient comme #Bloodsport. «

Aux côtés des deux La bête et La brigade suicide, L’île d’Elbe a plusieurs projets en cours, comme celui de l’ouest Plus ils tombent durement, le réalisateur George Miller’s Trois mille ans de désir, et les débuts tant attendus sur grand écran de son détective adoré sur petit écran, Luther. Cela nous vient grâce à Deadline.

Sujets: Bête