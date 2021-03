La bête a perdu 10 pierres depuis sa séparation de sa femme

Mark Labbett a révélé qu’il avait perdu une énorme pierre de 10 et l’a mis sur le compte de son régime de deux repas par jour ainsi que de ses promenades quotidiennes.

La perte de poids stupéfiante est également survenue à la suite de sa séparation de son ex-femme Katie l’été dernier.

Selon The Sun, Mark – qui apparaît sur ITV’s La chasse en tant que l’un des chasseurs de cerveaux – pèse désormais 19 pierres, ce qui signifie qu’il peut s’intégrer dans … pas n’importe quel vieux pantalon, mais un « pantalon chino M&S prêt à l’emploi ».

Mark a atteint son plus lourd en 2003 lorsqu’il a fait pencher la balance à 29 pierres et maintenant il a révélé qu’il était le plus léger qu’il ait été en 25 ans. C’est du bon côté.

Il a déclaré au Sun: «J’ai maintenant moins de 20 pierres, et je ressens vraiment la différence, tout en la voyant.

«Je suis maintenant à une taille de 44 pouces, ma poitrine est de 54 pouces, tandis que mes mesures de cou sont de 19 pouces, ce qui est fantastique pour moi et le haut de gamme d’un homme normal.

« Mes genoux sentent vraiment la différence. Je ne serai plus jamais athlétique mais je bouge tellement mieux pour ne pas porter ce poids supplémentaire. »

Crédit: PA

Parlant de son enthousiasme pour M&S, il a ajouté: «Dès que les magasins ouvriront à nouveau, je vais faire un méga-boutique de tous les grands magasins de la rue car je peux désormais porter les pantalons et chinos Marks & Spencer en XL. A lire : "LEGO Star Wars: The Skywalker Saga" aura 300 personnages

«C’est la première fois que je peux acheter des pantalons de survêtement aussi longtemps que je m’en souvienne. J’ai en fait commandé une charge de pantalons de survêtement à M&S, mais ils m’ont accidentellement envoyé des pantalons de survêtement de 36 à 38 pouces à la place, mais, horreur de choc, je pourrais m’y intégrer.

« Certes, ils étaient serrés, et ils n’auraient pas été à l’aise pour une séance de gym, mais le fait que je puisse même mettre quelque chose comme ça était incroyable. »

L’amateur de bonbons et de chocolat, qui mesure 1,80 mètre, a reçu un diagnostic de diabète de type 2 il y a cinq ans et a commencé à réduire sa consommation de sucre.

Il a dit: « Le sucre a toujours été mon péché, et c’est pourquoi je n’ai jamais envisagé un anneau gastrique. Mais les lutteurs de sumo meurent 20 ans plus jeunes que le reste de la population, et je pourrais faire le calcul, je savais que je devais faire un changement .

« Plus vous avez de sucre, plus vous en voulez. Maintenant que je l’ai réduit, je n’ai plus tellement faim, et souvent quand je filme, je manque le déjeuner.

«J’essaie toujours de prendre un petit-déjeuner décent, un petit-déjeuner cuisiné, car c’est en fait assez bon pour vous, et peut-être juste un ou deux muffins pour le déjeuner si je filme.