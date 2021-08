La bêta ouverte de Splitgate téléchargée 10 millions de fois, la version complète retardée indéfiniment

Wenko - Power-Loc® colle

WENKO propose également le tube de rechange de la colle Power-Loc® en version 10ml. La technologie de collage Power-Loc® permet une pose simple et un démontage sans résidus. Développée dans le cadre de la recherche haute technicité, elle a déjà fait ses preuves des millions de fois dans les domaines de l'industrie et de l'artisanat professionnel. Le système Power-Loc® offre une fixation extrêmement rigide sur toutes les surfaces résistantes, telles que les carrelages, la pierre naturelle, le verre, le béton, le métal et le bois, et il tient même sur les surfaces rugueuses où les systèmes à ventouse professionnels sont voués à l'échec. Il offre à long terme une capacité de charge élevée, avec un effort de traction atteignant 80 kg et une capacité de charge atteignant 3 kg par élément de fixation. Il peut à tout moment être démonté et remonté à un autre endroit sans aucun problème.