La bêta ouverte de Marvel’s Avengers est maintenant disponible

À 2 semaines du lancement de Marvel’s Avengers, nous apprenons de plus en plus d’informations sur ce titre tant attendu. Bien sûr, son arrivée n’est pas sans polémique, et comme nous vous l’avions déjà dit en début de mois le jeu n’aura pas Spider-Man dans sa version Xbox One en raison de l’exclusivité du wall-crawler sur la console Sony.

Pour préparer l’arrivée de ce nouveau titre basé sur les super-héros Marvel les plus populaires d’aujourd’hui, nous aurons à disposition une nouvelle bêta, mais dans ce cas ouverte à tous. La personne chargée d’annoncer son arrivée a été Major Nelson via son compte Twitter officiel.

Marvel’s Avengers mettra en vedette la livraison intelligente

Cette nouvelle bêta aura un poids de 27,49 Go et sera disponible tout au long du week-end. Tout ce que nous avons à faire est de le télécharger et d’avoir un compte Square-Enix, totalement gratuit. De plus, il faudra que nous ayons un abonnement Xbox Live Gold puisque la Beta aura des fonctionnalités en ligne.

La bêta ouverte de Marvel’s Avengers commence le 21 août. Téléchargez-le maintenant pour Xbox One ici: https://t.co/pBDcMpBxfP https://t.co/ArIceDBTTu – Larry Hryb (@majornelson) 20 août 2020

Marvel’s Avengers arrive ensuite 4 septembre sur Xbox One et PC. De plus, le titre arrivera également sur Xbox Series X après son lancement, et grâce à Smart Delivery, nous pourrons profiter des deux versions en n’achetant que le jeu pour Xbox One. Vous pouvez télécharger la bêta ouverte ici.