La bêta ouverte de King of Fighters XV démarre en novembre

Briser toutes les attentes, espérons-le.

Sorti l’année prochaine le 17 février, King of Fighters XV se préparera bientôt avec une bêta ouverte sur PlayStation 5 et PlayStation 4. Cette bêta débutera le 19 novembre et se terminera le 22 novembre. Il comportera huit combattants différents et vous pourrez essayer à la fois des matchs en ligne occasionnels et des matchs en salle privée. Un mode d’entraînement hors ligne sera également disponible afin que vous puissiez corriger vos combos avant de vous lancer avec d’autres joueurs.

Cette version bêta va être un gros problème pour le dernier de SNK. Nous n’avons pas encore vraiment vu King of Fighters XV en action, nous espérons donc que cela fera une bonne première impression. Y participerez-vous ? Essayez de trouver des infinis dans la section commentaires ci-dessous.

