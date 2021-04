La bêta ouverte de Final Fantasy XIV PS5 est disponible au téléchargement maintenant

Le jour est enfin arrivé pour les joueurs PlayStation 5 qui souhaitent se lancer dans le train en marche de Final Fantasy XIV Online. Le MMO génial propose une version bêta ouverte gratuite à laquelle absolument tout le monde peut participer avant sa sortie native sur la dernière console de Sony, vous permettant de goûter à ce qu’il a à offrir avant de souscrire à un abonnement. Il pèse un peu plus de 38 Go sur PS5, et les lecteurs britanniques et européens peuvent déclencher un téléchargement par ici, tandis que les utilisateurs américains doivent utiliser ce lien.

Cette bêta ouverte restera en place jusqu’à la sortie officielle de la version PS5 de Final Fantasy XIV Online – nous ne savons pas quand c’est au moment de la rédaction – et comportera un certain nombre de mises à niveau par rapport à l’édition de dernière génération. Cela inclut des temps de chargement rapides, une résolution 4K native à 60 images par seconde, l’audio 3D et la prise en charge du retour haptique dans le contrôleur DualSense. Cela ressemble à une amélioration digne de la génération actuelle, n’est-ce pas? Mais si cela ne suffit pas, le jeu parlera avec 15 minutes de séquences de jeu.

Allez-vous essayer Final Fantasy XIV Online? Avec la prochaine extension d’Endwalker confirmée pour le lancement à la fin de cette année, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour approfondir ce MMO. Partagez vos premières impressions dans les commentaires ci-dessous.