La bêta ouverte de « Final Fantasy XIV » arrive sur PS5 en avril

Une version bêta ouverte de «Final Fantasy XIV» a été annoncée le PS5 pendant «Vitrine de Final Fantasy XIV» 5 février.

La version mise à jour det Playstation 5 sera lancé le 13 avril en tant que version bêta ouverte que les fans peuvent opter pendant que le jeu final est en phase finale. Le PDG de Square Enix, Yosuke Matsuda, a fait cette annonce lors « Final Fantasy XIV Showcase » qui a également révélé qu’une nouvelle extension sortira à l’automne.

La version bêta ouverte sera accessible à toute personne possédant déjà une copie de « Final Fantasy XIV » sur PS4, selon Polygone.

« Le PlayStation Vlog révèle plus de détails et promet que «les aventuriers nouveaux et vétérans auront l’expérience complète». Ils décrivent ensuite les avantages d’une édition PS5, déclarant que « La version PS5 présentera des fréquences d’images considérablement améliorées, temps de chargement plus rapides, support Résolution 4K et plus ».

La conclusion de l’histoire d’Hydaelyn et Zodiark

⚕️Nouveau emploi

Limite de niveau augmentée à 90

Version PS5 annoncée

Nouveaux domaines

Et tout ce que vous voulez savoir sur FINAL FANTASY XIV: #Endwalkerpic.twitter.com/xCLiKuXNu3 – Square Enix Latam (@SquareEnixLatam)

Ils ont révélé que le la mise à niveau vers la version PS5 sera gratuite pour ceux qui possèdent la version de PS4, et qu’il y aura un essai gratuit pour les nouveaux joueurs qui comprendra deux ensembles complets de contenu.

La nouvelle extension de « Final Fantasy XIV, Endwalker », sera lancé dans automne 2021.