La bêta ouverte de Chivalry 2 lance la guerre médiévale à 64 joueurs sur PS5 et PS4 la semaine prochaine

Chivalry 2 recevra une version bêta ouverte la semaine prochaine sur les plates-formes PlayStation. La simulation de guerre médiévale oppose généralement deux armées l’une à l’autre, prenant en charge jusqu’à 64 joueurs pour un carnage maximal. Cette bêta à venir aura également un nouveau mode de jeu appelé «Gratuit pour tous», qui oppose tout le monde à tout le monde.

La bataille commence le 27 mai et se termine le 1er juin, le jeu complet sortant une semaine plus tard, le 8 juin. La version bêta dispose également d’une fonctionnalité de jeu croisé, de sorte que les joueurs PS5 et PS4 pourront faire correspondre les guerriers sur PC et Xbox. Il est à noter que vous n’avez pas non plus besoin de PlayStation Plus pour participer à la version bêta.

Ça devrait être amusant, mais êtes-vous intéressé par Chivalry 2? Enfilez une armure et entrez dans la section des commentaires ci-dessous.