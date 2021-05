La bêta ouverte de Chivalry 2 est maintenant disponible sur PS5, PS4, menez une guerre médiévale avec jusqu’à 64 joueurs

La version bêta ouverte de Chivalry 2 est disponible au téléchargement et à jouer dès maintenant sur PlayStation 5 et PlayStation 4. Elle sera disponible jusqu’au 1er juin, vous avez donc tout le week-end (et un peu) pour rester coincé.

Et vous voudrez peut-être commencer le plus tôt possible, car il s’agit d’une version bêta assez robuste. Il dispose d’une fonctionnalité de jeu croisé complète (vous pouvez donc jouer aux côtés des utilisateurs de Xbox et de PC), ainsi que de nombreux modes de jeu différents. Il y a des batailles traditionnelles armée contre armée, basées sur des objectifs, ainsi que des combats libres pour tous où chaque guerrier est pour lui-même.

La personnalisation complète des personnages est également disponible, et vous pouvez choisir entre 40 joueurs et 64 serveurs joueurs. Ce dernier promet un chaos inégalé.

Allez-vous donner un coup de fouet à la bêta ouverte de Chivalry 2? Commencez à agiter votre arme dans la section commentaires ci-dessous.