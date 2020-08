La bêta ouverte de Call of Duty: Black Ops Cold War arrive sur PlayStation 4

Avec l’annonce de Call of Duty: Guerre froide Black Ops, la quantité d’informations à digérer est remarquable. Qu’arrivera-t-il à Warzone, quelles sont tes éditions, quelle est sa date de sortie… Activision a publié tous les détails pertinents faisant allusion au produit de Treyarch et Logiciel Raven, de sorte qu’en attendant la sortie d’un gameplay formel, toute la route est déneigée pour être libérée dans quelques mois. Même ainsi, il y a une autre caractéristique importante à considérer: votre période bêta ouverte.

Sur une telle scène du jeu vidéo, Charlie INTEL signale ça il existe un accord d’exclusivité temporaire entre Sony et Activision pour que la version bêta soit disponible en premier sur PlayStation 4. Bien que, pour le moment, on n’ait pas encore annoncé à quelle date cette phase de test aura lieu, il a été révélé qu’il existe un contrat pour qu’il soit disponible sur la plate-forme japonaise avec “au moins cinq jours à l’avance“par rapport aux autres versions, en suivant la piste qui Guerre moderne quitté l’année dernière.

Call of Duty: Guerre froide Black OpsOn s’en souvient, il sera mis en vente le 13 novembre sur PC, Xbox One et PlayStation 4, tandis que son arrivée sur Xbox Series X et PlayStation 5 aura lieu à une date qui n’a pas encore été révélée. Si vous souhaitez en savoir plus sur le projet, nous vous recommandons d’accéder à ce lien, dans lequel vous pouvez trouver tout sur les dernières nouvelles liées au titre.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂