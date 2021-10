La bêta ouverte de Battlefield 2042 est désormais disponible en préchargement sur PS5, PS4

Faites équipe, soldats, c’est l’heure de Battlefield 2042. Eh bien, en quelque sorte. Le prochain jeu de tir multijoueur sortira le 19 novembre, mais avant cela, il y a la petite question du test bêta ouvert. Jouable sur PlayStation 5 et PS4, la bêta est désormais disponible en téléchargement.

Recherchez simplement Battlefield 2042 sur PS Store et vous devriez voir le client bêta ouvert gratuit dans les premiers résultats. Vous pouvez télécharger et installer la version bêta dès maintenant, bien que vous ne puissiez pas encore jouer tout à fait. Soit dit en passant, la version PS5 pèse environ 16 Go.

Le moment précis où vous pourrez réellement jouer au test bêta dépendra d’une ou deux choses. Si vous avez un accès anticipé à la version bêta, vous pouvez commencer à jouer à partir de demain, le 6 octobre. Si vous ne le faites pas, vous devrez attendre quelques jours supplémentaires. Pour plus de détails — y compris toutes les heures de lancement et comment obtenir un accès anticipé — suivez le lien.

Allez-vous verrouiller et charger la bêta ouverte de Battlefield 2042 ? Descendez dans la section des commentaires ci-dessous.