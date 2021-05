La bêta fermée de « The Division: Heartland » a fuité en ligne

the t.bone MB 7 Beta Podcast Bundle

the t.bone MB 7 Beta Podcast [email protected] +*Offre Bundle comprenant*, Focusrite Scarlett Solo 3rd Gen, Interface audio 2 canaux USB2.0, Connexion USB-C, Résolution Max 24 Bit / 192 kHz, 1 préampli micro Scarlett, Alimentation fantôme +48 V, Fonction Air commutable, 1 entrée micro XLR, 1 entrée ligne/instrument jack 6,3 mm, 2 sorties ligne : jack 6,3 mm symétriques, Sortie casque stéréo : jack 6,3 mm, Port USB-C, Convient pour PC/Mac, Dimensions (L x H x P) : 143,5 x 43,5 x 95,8 mm, Poids : 0,32 kg, Livrée avec câble USB (type C vers A) ainsi qu'Ableton Live Lite, Pro Tools First, Focusrite Red 2 & Red 3 Plug-in Suite, Softube Time & Tone Bundle et un instrument logiciel de 4 XLN Audio Addictive Key de votre choix, the t.bone MB 7 Beta, Microphone dynamique de diffusion, Convient pour les émissions, les podcasts, les studios, etc., Directivité : cardioïde, Filtre anti-pop et support anti-chocs intégrés pour réduire les bruits de vibration, Protégé contre le bruit électromagnétique, Réponse en fréquence : 20 à 20000 Hz, Sensibilité : -57dB (+/-3 dB), Impédance de sortie : 320 Ohm, Connecteur XLR 3 broches, Pas de vis 5/8"", Dimensions sans support : diamètre 50 mm x longueur 140 mm, Dimensions avec support (L x l x h) : 200 x 90 x 50 mm, Poids : 450 g, Couleur : Noir, Superlux HD-681, Casque studio, Semi-ouvert, Dynamique, Circum-aural, SPL max.: 98 dB, Impédance: 32 Ohm, Bande passante: 10 - 30.000 Hz, Câble de 2,5 m avec fiche mini Jack stéréo 3,5 mm, Poids avec câble: 278 g, Poids sans câble: 230 g, Adaptateur 3,5/6,3mm et trousse incl., Millenium DS-20, Support de table, Pour microphone, Support circulaire, Filetage: 5/8”, Hauteur totale, filetage inclus: 170mm, Couleur: Noir, the sssnake SK233-1,5 XLR Patch, Câble de patch de 1,5m, Longueur: 1,5m, XLR mâle/XLR femelle