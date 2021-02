La bêta du jeu de stratégie spatiale Alliance of the Sacred Suns prend son envol en 2021

Hooded Horse a annoncé la décision de publier le prochain titre Alliance des Soleils Sacrés par Kathawk Studios. Le titre est la première version commerciale du développeur.

Alliance des Soleils Sacrés est un grand jeu de stratégie spatiale avec des éléments 4X et une gestion de caractère et de maison. Les joueurs contrôlent un nouveau chef dans un empire interstellaire au bord de l’effondrement interne. Le jeu se concentre fortement sur la politique entre les maisons nobles.

En tant que politicien de haut rang, l’Empereur, les joueurs doivent interagir avec des centaines. Ils reçoivent des points d’action qui diminuent après chaque tour. Il y a de nombreuses décisions à prendre et les joueurs n’auront pas la possibilité de tout faire. Une fois que le joueur meurt ou est éliminé, le jeu est terminé.

Tout dans le jeu dépend de la puissance de l’empereur. Ils peuvent rapidement prendre des terres pour plus de pouvoir, mais cela aura un effet sur la population en général. Le joueur doit également entretenir de bonnes relations avec les autres personnages, mais cela peut affecter d’autres relations. Il sera important de maintenir un équilibre sain.

Les joueurs sont encouragés à créer des projets au lieu de microgérer. Cela signifie affecter un administrateur qui aidera dans certains événements, comme la colonisation d’une planète, à organiser une célébration ou à améliorer une région logistique. Les administrateurs peuvent gagner plus de pouvoir et d’influence en participant, mais s’ils en gagnent trop, cela peut devenir un problème pour le joueur à long terme.

Tim Bender, PDG de Hooded Horse, a déclaré:

Alliance of the Sacred Suns occupe un créneau longtemps désiré par les joueurs de stratégie. Les jeux de stratégie spatiale sont abondants, mais ils se concentrent rarement sur la dynamique politique et s’enlisent souvent dans la microgestion. L’Alliance of the Sacred Suns permettra aux joueurs de vraiment sentir qu’ils dirigent un empire, car ils passeront leur temps à gérer les relations avec les nobles influents et leurs maisons, au lieu d’optimiser la file d’attente de construction individuelle de chaque planète.