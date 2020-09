La bêta de Marvel’s Avengers est la plus téléchargée de l’histoire de PlayStation

Les Avengers de Marvel, Le titre de Crystal Dynamics et Square Enix, verra le jour dans quelques jours, et en cas de doute, tout indique que le jeu sera reçu à bras ouverts par les utilisateurs de la communauté du jeu vidéo. La raison en est que nous savons non seulement quelques figures spectaculaires de ce que les joueurs ont réalisé, mais il a également été confirmé qu’il la version bêta la plus téléchargée de l’histoire de PlayStation.

Marvel’s Avengers entre dans l’histoire sur PlayStation avec sa version bêta

Ensuite, vous trouverez le tweet pour lequel le même Square Enix a fait connaître ce fait prometteur:

En cas de doute, on retiendra que certaines des données précédemment mises en évidence par l’entreprise comprennent un total de 6 millions de joueurs qui, parmi tous, a ajouté plus de 27 millions d’heures de jeu à ce nouveau travail de Square Enix et Dynamique cristalline. Il est clair que la société japonaise a ici un marché potentiel qui pourrait facilement garantir plusieurs millions de ventes en un temps relativement court.

De même, nous nous souviendrons que grâce à une autre de la “ Table de guerre ” de Marvel’s Avengers, à travers laquelle Dynamique cristalline fait du vos annonces concernant le jeu, nous avons pu savoir que Kate Bishop allait être un autre personnage qui atterrirait comme contenu post-lancement. Dans l’article suivant, vous trouverez tous les détails de cette révélation:

En fin de compte, on se souviendra que Marvel’s Avengers verra le jour au cours du prochain 4 septembre 2020. De plus, le titre débarquera en tant que multiplateforme, avec une place confirmée en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC et Stadia. Les versions de nouvelle génération seront entièrement gratuites lors de l’achat du jeu sur PlayStation 4 ou Xbox One.

