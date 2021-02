La bêta de Final Fantasy XIV s’ouvre sur PS5 en avril

Seule la confirmation manquait et nous l’avons déjà. Final Fantasy XIV sur PS5 sera une réalité en avril.

Au cas où quelqu’un ne le croirait toujours pas (ou ne s’y attendait pas), la vitrine Square Enix d’hier soir a confirmé que nous aurons Final Fantasy XIV sur PS5. Le PDG de la société l’a fait au moment typique du Fan Festival où l’homme semble tout gâcher et laisser tomber des choses qu’il ne devrait pas. Mais hélas, le garçon a peu d’art pour jouer.

Cependant, la nouvelle a été donnée, et comme nous nous y attendions, ce changement ou cette amélioration peut être fait entièrement gratuitement le moment venu. Moment que, au fait, Ce sera le 13 avril de cette même année.

Le jeu Final Fantasy XIV fonctionne actuellement par abonnement mais aussi par achat du titre sur différentes plateformes. Ainsi, il y en a plusieurs possibles. Il y a celui pour PlayStation 4, PC et Mac. Si vous avez la licence, vous pouvez jouer dessus, mais pas sur l’autre. Mais vous pouvez avoir plusieurs licences sur différents systèmes en même temps et passer de l’un à l’autre.

Avec cette annonce, et à peu près de la même manière que pour les titres qui font le saut vers la nouvelle console Sony, aucun paiement n’est requis pour passer à la version PS5. Autrement dit, le jour de l’ouverture de la bêta ouverte, le 13 avril, les utilisateurs disposant d’une licence PS4 active pourront la mettre à jour gratuitement sur PS5. Bien sûr, ils perdront celui de la console précédente.

Cette nouvelle version de PS5 comprendra des améliorations des temps de chargement, plus de résolution et de fps. Petit à petit, il s’améliorera avec les patchs et coexistera désormais avec la PS4. Pour l’instant, la version du 13 avril est une version bêta ouverte, il pourrait donc y avoir encore des bogues. Mais si vous voulez l’essayer, vous n’attendrez pas aussi longtemps pour passer d’une zone à une autre.