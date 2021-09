La bêta de Battlefield 2042 arrive enfin la semaine prochaine sur PS5, PS4

La bêta ouverte de Battlefield 2042 commencera enfin la semaine prochaine, a confirmé EA. La disponibilité dépend entièrement du fait que vous ayez précommandé le jeu ou que vous ayez un EA Jouer l’adhésion, mais tout le monde finira par avoir accès à la possibilité de jouer au mode Conquête sur la nouvelle carte Orbital. La bande-annonce ci-dessus prépare le terrain avant la version bêta.

Le test de pré-lancement de Battlefield 2042 commence le 6 octobre 2021 et se poursuit jusqu’au 9 octobre 2021, avec une précharge disponible la veille du lancement. Si vous avez précommandé le jeu ou si vous êtes actuellement abonné à EA Play, vous y accéderez le premier jour : le 6 octobre 2021. Tous les autres pourront jouer à la bêta ouverte pendant deux jours, à partir du 8 octobre 2021. Quatre des les spécialistes du jeu complet peuvent être joués comme pendant la bêta : Webster Mackay, Maria Falck, Pyotr « Boris » Guskovsky et Wikus « Casper » Van Daele. Sur PS5, le mode Conquête prendra en charge 128 joueurs.

« Au cours de la bêta ouverte, notre intention est de vous fournir le genre d’expérience où vous pouvez vous concentrer sur le plaisir du bac à sable. Cela signifie que nous avons apporté quelques ajustements aux systèmes et fonctionnalités que vous rencontrerez autrement dans le jeu complet, donc vous Nous découvrirons que nous avons pré-débloqué une large sélection de matériel (armes, véhicules et gadgets) pour vous, et vous permettrons de profiter au maximum du temps dont vous disposerez avec la bêta ouverte.

Nous ne manquerons pas de partager vos impressions sur la bêta ouverte de Battlefield 2042 ici sur le site, et nous sommes sûrs que vous serez également intéressé à le faire après avoir découvert ce que EA DICE a mis en place. Allez-vous essayer le jeu ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.