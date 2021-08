La belle-soeur de Scott Peterson dit que de nouvelles preuves prouvent qu’il est innocent

Woood Armoire en bois

Qui a dit qu'un meuble de rangement ne pouvait pas tre déco ? L'armoire en bois de la collection Gravure en est une belle preuve. En plus de ses nombreux compartiments, une autre étagre est montée derrire les deux portes. Les cases sont disposées de faon asymétrique pour un excellent style géométrique. Dotée d'un placage en bois verni transparent,elle affiche avec styletoutes les veinesde son bois pour un look plus authentique et naturel. Ce modle de meuble de rangement ultra pratique se décline en 2 coloris : chne naturel ou pin noir. Tout l'intérieur de l'armoire est en aggloméré laminé dans la couleur noire. Le meuble est fabriqué en bois géré durablement, labellisé FSC Mix. Il convient d'utiliser les patins et feutre sous les pieds pour protéger les sols durs.