La belle et la bête Star Luke Evans insiste sur le fait que le spin-off se produira

La La belle et la Bête la série préquelle est toujours en préparation, selon Luc Evans. L’acteur a interprété Gaston dans le hit de 2017, qui a rapporté 1,27 milliard de dollars au box-office et a reçu deux nominations aux Oscars. En ce qui concerne les remakes en direct de Disney, La belle et la Bête est considéré comme l’une des meilleures sorties à ce jour, avec de bonnes critiques de la part des critiques et des fans. Bien sûr, avec un salaire de plus d’un milliard de dollars, Disney devait capitaliser sur le succès. Cependant, la série, qui a reçu le feu vert en 2021, a été retardée indéfiniment en février à la suite de rapports contradictoires sur des différences créatives, des problèmes d’horaire, des problèmes de budget et un souhait de filmer en été pour de meilleures conditions météorologiques.

Maintenant, Evans assure aux fans que le projet est toujours en développement malgré le long retard. Au cours d’une interview avec Entertainment Weekly, l’acteur s’est assis pour discuter de l’avancement de la préquelle, en disant : « Nous voulons honorer ces personnages avec la meilleure histoire que nous puissions livrer ».

« Il a été mis en attente. Nous voulons juste nous assurer que c’est absolument le meilleur possible, et si cela signifie que nous devons juste attendre un peu plus longtemps pour peaufiner certains éléments, alors c’est ce que nous allons faire parce que c’est un héritage très important. Nous voulons honorer ces personnages avec la meilleure histoire possible. C’est juste en attente. Ça va arriver. Nous sommes très excités à ce sujet. À un moment donné dans un avenir proche, il qui va se passer. »

Josh Gad et Luke Evans sont ravis d’explorer leurs personnages

Dans le film de 2017, Evans est Gaston, le prétendant vantard de Belle d’Emma Watson, et Josh Dag joue LeFou, son acolyte. Leur relation et leurs origines seront explorées plus loin dans le La belle et la Bête série préquelle, qui excite le duo. Gad et Evans servent de producteurs exécutifs pour le spin-off. Dans le même temps, Gad a choisi d’assumer les responsabilités de showrunner avec Edward Kitsis et Adam Horowitz, connus pour avoir créé Il était une fois. Evans dit à EW qu’ils ont eu l’idée de la préquelle lorsque le couple a commencé à réfléchir à des idées sur lesquelles ils pourraient travailler ensemble.

« Nous avons eu l’idée de ce que serait de plonger dans le passé de Gaston et LeFou et comment ils se sont rencontrés et qui ils étaient et pourquoi ils sont devenus les personnes que nous rencontrons dans le film que nous connaissons et aimons tous ? Cela a ouvert plusieurs boîtes de vers. Naviguer dans l’histoire de ces deux personnes et aussi de nouveaux personnages, et les amener jusqu’au moment où vous les rencontrez dans le film a été une expérience passionnante. Il y a beaucoup de façons dont cela pourrait aller . C’est donc là où nous en étions jusqu’à présent et où nous espérons aller à l’avenir. »

Fans de La belle et la Bête devrait se sentir rassuré, car Evans était confiant dans la série préquelle jusqu’à présent et croit de tout cœur qu’elle arrivera sur Disney + à un moment donné. Mais, pour l’instant, le public devra attendre une confirmation concrète du service de streaming. Cependant, cette bonne nouvelle devrait ravir les fans du film.