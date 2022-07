La Belle et la Bête reçoit un spécial musical en direct sur ABC du réalisateur Wicked

En ce qui concerne les classiques animés de Disney, La belle et la Bête jeC’est toujours l’un des films les plus emblématiques et les plus appréciés du catalogue de House of Mouse. Maintenant, pour célébrer le 30e anniversaire du film étant le premier long métrage d’animation à être nominé pour le meilleur film aux Oscars, ABC prépare un spécial hybride live-action / animé pour ABC qui suivra les traces de La petite sirène en direct et faites venir une foule de nouvelles stars pour jouer le film en direct devant un public. L’émission spéciale devrait être diffusée le 15 décembre sur ABC et être disponible en streaming sur Disney + à partir du lendemain et sera produite par Méchant directeur Jon M. Chu.

La belle et la Bête est sorti en 1991 dans le cadre d’une résurgence du retour en forme de Disney après une série de déceptions des années 80. Suite de La petite Sirène et Aladdin, La Belle et la Bête non seulement a poursuivi la renaissance de Disney, mais leur a valu la distinction d’avoir le premier long métrage d’animation à décrocher une nomination dans la catégorie Meilleur film aux Oscars l’année suivante. Bien que le film n’ait finalement pas remporté le prix, il a remporté des statues pour sa partition et sa chanson originale.

Jusqu’à présent, aucune annonce n’a été faite quant à qui rejoindra l’ensemble des stars qui apporteront la magie de La belle et la Bête à la vie dans le spécial, avec des goûts de Shaggy, Queen Latifah et Auli’l Cravalho apparaissant dans La petite sirène en directnous pouvons probablement nous attendre à voir d’autres stars de la musique jouer les rôles emblématiques de Belle, la Bête, Lumière et Gaston.





La série préquelle en direct de Beauty and the Beast est actuellement dans les limbes

Alors que l’action en direct de Disney La belle et la Bête remake a été un énorme succès au box-office, une série préquelle prévue qui aurait vu Luke Evans et Josh Gad reprendre leurs rôles de Gaston et LeFou respectivement flotte dans les limbes depuis un petit moment maintenant. Initialement prévu pour filmer cette année, les retards de Covid ont semblé jouer un grand rôle dans la décision de reporter indéfiniment la série, à la grande déception.

Selon les rapports, la série, qui s’appelait Petite ville et aurait centré sur Gaston et son acolyte semblait tout bon pour aller au début de l’année, mais cela a changé en février. Le rapport a révélé que des sources ont affirmé que la décision de freiner la série était due à des raisons créatives, car il semble que les scripts de la série ne produisent pas le sentiment auquel l’équipe de production s’attendait, et pour aggraver les choses, la musique pour le spectacle a également pris du retard.





Le calendrier de tournage était déjà passé du printemps à l’été, mais les retards sont trop importants pour respecter même le délai prolongé et ont conduit à l’annulation effective du projet. Bien que Gad ait par la suite déclaré que le projet pourrait encore se produire dans le futur, pour l’instant, il semble que le spécial ABC soit le seul La belle et la Bête offre aux fans à espérer dans un avenir immédiat.