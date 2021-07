La BBC présente la bande-annonce de la saison 13 de Doctor Who

Le mythique Lord of Time se prépare pour ce qui pourrait être sa plus grande aventure dans la saison 13 de Doctor Who.

Des changements arrivent pour le saison 13 de Doctor Who. Du moins, c’est ce à quoi nous nous attendons après le dernier chapitre qui n’a laissé aucun fan du personnage indifférent, et les événements survenus dans le spécial de Noël.

La BBC a déjà presque prêt le nouveau lot d’épisodes de sa plus longue série. Et après deux saisons plutôt faibles, cette dernière se présente comme la plus intéressante à ce jour après l’arrivée de Chris Chibnall en tant que showrunner principal. De là, il peut y avoir un spoiler.

La fille intemporelle

Parce que comme tout Whovian le sait maintenant, la finale de la saison précédente nous a laissé une révélation sur la vie du Docteur qui change tout. Grâce à son ennemi juré Le Maître, le mythique Seigneur du Temps découvre qu’il n’est pas vraiment tel.

De plus, l’épisode spécial Noël nous a laissé un adieu émouvant à Ryan et Graham, qui n’apparaîtront plus régulièrement dans la série. Par conséquent, avec ce panorama, beaucoup de changements et de nouveautés sont attendus dans la nouvelle saison.

Le premier est le nouvel ajout à la série de John Bishop en tant que Dan, qui, avec la poursuite de Mandip Gill en tant que Yaz, seront les nouveaux compagnons des aventures du Docteur.

Mais probablement la plus grande différence par rapport aux deux saisons précédentes avec Chibnall à la barre, sera que tous les épisodes feront partie d’un énorme arc narratif. C’est du moins ce que promet le showrunner, qui assure que c’est la chose la plus ambitieuse qu’il ait faite depuis qu’il est dans la série.

Dans la bande-annonce, on peut aussi brièvement observer l’acteur connu pour Game of Thrones, Jacob Anderson. Ce que nous ne savons pas encore, c’est s’il jouera un rôle récurrent, ou s’il n’apparaîtra que dans un chapitre.

La saison 13 de Doctor Who n’a pas encore de date de sortie, mais elle devrait le faire en 2021.

Allons-y !