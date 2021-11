La BBC perd le contrôle créatif total sur « Doctor Who »

Le départ de Chris Chibnall et Jodie Whittaker de « Doctor Who » après le début de la saison 14 de la série n’est pas seulement l’arrivée d’une nouvelle incarnation du « dernier seigneur du temps ». Il y aura également une rénovation complète de la gestion narrative et administrative du programme.

Et c’est qu’à partir de 2023 la série comptera à nouveau au poste de showrunner pas moins que Russell T. Davies, scénariste et producteur chargé de ramener cette série avec succès en 2005, qui apporte une véritable émotion chez les fans les plus vétérans de la la franchise.

Il ne fait aucun doute que Chibnaill a fait du bon travail au cours des trois dernières années. Cependant, « Doctor Who » entre dans une rude étape de la compétition dans laquelle il devra affronter des franchises à grande échelle comme la série produite par Marvel ou les prochaines sorties de « Star Wars ».

C’est pourquoi la BBC a jugé nécessaire de conclure un accord pour « coproduire » la série avec Bad Wolf, une société dirigée par les deux producteurs qui ont travaillé avec Davies en 2005 avec le retour de la franchise. Le Times rapporte que la BBC contrôle toujours les ventes internationales, les produits promotionnels et les questions accessoires.

Cela signifie que la société, à partir de la saison 14 de « Doctor Who », n’aura plus le contrôle créatif de la série, perdant environ 40 millions de livres de bénéfices commerciaux pour dix épisodes, soit l’équivalent de plus de 50 millions de dollars.

Il convient de préciser que les finances de la BBC ne tiennent qu’à un fil, puisque les mesures conservatrices du gouvernement britannique ont gravement affecté tout moyen de profit, y compris la télévision, il n’y a donc aucun moyen qu’ils puissent continuer la production d’un tel programme . cher sans aide extérieure.

Malgré une inquiétude croissante quant à l’avenir de « Doctor Who », Davies a été très insistant ces dernières années sur l’idée de créer tout un univers narratif à partir de la série comme il l’aurait fait à travers « Torchwood » et « The Sarah Jane Chronicles, « donc nous pouvons avoir confiance que la série sera entre de bonnes mains.