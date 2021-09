La BBC confirme que Waterloo Road fait un retour pour une toute nouvelle série

Le drame à succès a été diffusé pour la dernière fois en 2015 et se concentre sur la vie des étudiants et des enseignants de l’école Waterloo Road dans le Grand Manchester.

Selon la BBC, le retour de la série a été inspiré en partie par la pandémie de coronavirus et ses effets sur l’éducation au Royaume-Uni au cours de l’année écoulée, ce qui a sensibilisé de nombreuses personnes aux défis auxquels sont confrontés le personnel et les élèves.

« Nous sommes ravis de revenir à ce format brillant – ses sensations fortes et ses débordements, ses personnages incontournables et son grand drame – à un moment où le public britannique en a le plus besoin – et de collaborer avec le brillant Cameron Roach et Wall To Wall à son retour . »