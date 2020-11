La BBC censure le conte de fées de New York est «  ridicule  »

Shane MacGowan des Pogues. (Getty)

Le chanteur principal des Pogues, Shane MacGowan, a révélé ce qu’il pense du plan de la BBC de faire entendre une insulte homophobe de «Fairytale of New York».

Dans ce qui est essentiellement une tradition de Noël à ce stade, la chanson bien-aimée de 1987 a, depuis sa sortie, déclenché un débat sur ses paroles de Tinderbox qui comprennent diverses insultes telles que le mot «fagot».

La controverse a été relancée encore plus tôt cette année après que les patrons de la BBC ont annoncé plus tôt ce mois-ci que BBC Radio 1 jouerait une version «alternative» de la chanson qui n’inclut pas le mot.

Dans une interview avec le Metro.co.uk, MacGowan, 62 ans, a été interrogé sur ce qu’il pensait de l’interdiction ou d’une version de la chanson jouée avec des «paroles PC».

«Je pense que c’est ridicule», a-t-il dit, notant qu’il est «un peu malade» de la chanson mais ne la «déteste» pas.

Cela vient après que le groupe se soit affronté avec Laurence Fox pour la censure de l’insulte.

Fox, un acteur qui s’est redessiné en tant que commentateur de droite pour redevenir pertinent, s’est tourné vers Twitter pour critiquer la BBC pour avoir effacé le mot.

« Nous y revoilà », Fox a écrit. «Les commissaires culturels de la BBC vous disent ce qui convient et ce qui ne convient pas à vos petites oreilles ignorantes.

«Ne serait-ce pas bien si nous envoyions la version (appropriée) en haut des classements? #DefundTheBBC. RT. »

« F ** k off you little herrenvolk s *** e », The Pogues, qui avec la regrettée Kirsty MacColl a en fait chanté « Fairytale of New York » riposter gracieusement.

Shane MacGowan: « Fagot a été utilisé par le personnage parce que cela correspondait à sa façon de parler »

Ce n’est pas la première fois que MacGowan défend les paroles creuses de la chanson.

En 2018, dans une déclaration publiée à Virgin Media Television Le spectacle de ce soir, le chanteur irlandais-anglais a voulu souligner que les paroles ne sont pas destinées à offenser.

«Le mot a été utilisé par le personnage parce qu’il correspondait à sa façon de parler et à son personnage», a-t-il déclaré.

«Elle n’est pas censée être une personne gentille, ni même une personne saine. C’est une femme d’une certaine génération à un certain moment de l’histoire et elle est désespérée et désespérée.

«Son dialogue est aussi précis que je pourrais le faire mais elle n’est pas destinée à offenser!»

Il a ajouté: «Si les gens ne comprennent pas que j’essayais de représenter le personnage avec précision aussi authentiquement que possible, alors je suis tout à fait d’accord avec eux pour faire biper le mot, mais je ne veux pas me disputer.»