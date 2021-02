La BBC affirme que cela coûterait cinq fois plus que Netflix en tant que service d’abonnement

La BBC fait valoir son service jes ‘bon rapport qualité prix‘, avoir réclamé ce serait plus de cinq fois plus cher que Netflix s’il devenait un service d’abonnement.

« Fou un service de vidéo à la demande par abonnement équivalent d’environ 15 pence, et pour un service de télévision payante équivalent, il commence à bien plus de 50 pence par heure. «

Ça continues: « Pris ensemble, un ensemble d’abonnements fournissant des services de haute qualité sans publicité et comparables à ceux proposés par la BBC dans les domaines de la vidéo, de l’audio et des informations coûterait plus de 400 € par an par rapport Licence frais de 157,50 €. «