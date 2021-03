La BBC abandonne la bande-annonce pour la saison six de Line Of Duty

La bande-annonce pour la sixième série de thriller Ligne de conduite vient de tomber, avant la nouvelle saison très attendu sortie plus tard ce mois-ci.

Le émission à succès fait son retour triomphant à la BBC le 21 mars, avec sept épisodes diffusés chaque semaine sur BBC One et sur iPlayer.

La nouvelle bande-annonce a été publiée par Ligne de travail compte Twitter officiel, avec une légende disant: « Fellas, essayez de vous contenir … «

Vicky McClure, Adrian Dunbar et Martin Compston devraient tous revenir en tant qu’inspecteur-détective Kate Fleming, surintendant Ted Hastings et sergent-détective Steve Arnott.

Ils figureront aux côtés du nouveau venu Shalom Brune-Franklin, qui joue DC Chloe Bishop, une nouvelle addition à l’équipe AC-12.

Kelly Macdonald fera également ses débuts en tant qu’inspecteur en chef détective invité Joanne Davidson, l’enquêteur principal sur une affaire de meurtre non résolue dont la conduite suspecte attire l’attention de Anti-Corruption.

Crédit: BBC

Dans la bande-annonce, elle raconte une nouvelle affaire de meurtre: « Celui qui l’a fait s’en est sorti. »

Le surintendant Hastings peut être entendu parler à son équipe de «l’enquête la plus médiatisée» de la force, ajoutant plus tard: «Ce sera notre travail de détecter si la corruption policière a contribué à ce meurtre non résolu».

Répondant à la bande-annonce sur Twitter, un fan a écrit: « Oh mon putain de Dieu !!!! Je ne peux pas attendre !!!!! »

Un autre a dit: « Yessssssssssssssssssssssssss. »

Après le tournage terminé en novembre dernier, le créateur Jed Mercurio a salué les efforts de sa distribution et de son équipe pour filmer dans le contexte difficile de la pandémie. A lire : Un avocat annonce une objection: Leistner n'accepte pas la suspension du DFB

Il a déclaré: « # LineofDuty6 Nous n’aurions pas pu le faire sans le dévouement des acteurs, de l’équipe et des artistes de soutien à une sécurité CoViD rigoureuse.

« Pas un seul jour de tournage perdu, et plus de 100 collègues ont terminé le tournage en bonne santé. Nous nous sommes occupés les uns des autres. Nous avons suivi la science. »

# LineofDuty6 Nous n’aurions pas pu le faire sans le dévouement des acteurs, de l’équipe et des artistes de soutien à une sécurité CoViD rigoureuse. Pas un seul jour de tournage perdu, et plus de 100 collègues ont terminé le tournage en bonne santé. Nous avons veillé les uns sur les autres. Nous avons suivi la science. pic.twitter.com/hcIWwv5pTH

– Jed Mercurio (@jed_mercurio) 23 novembre 2020

Compston a également déclaré que la production de la nouvelle série avait été très « différente », affirmant que les acteurs et l’équipe avaient été dans une « bulle Covid » pour filmer, ce qui signifiait être séparé de leurs proches pendant une période prolongée.

Dans un message partagé sur Twitter, il a déclaré: « Ravi d’avoir enfin terminé la saison 6!

« Astuce à l’équipe de production pour mettre en place les protocoles pour fournir un environnement de travail sûr et à l’équipage phénoménal, ayant la discipline et la détermination de travailler dans les nouveaux paramètres et de nous faire franchir la ligne. »

Il a ajouté: « C’était une façon différente de filmer à laquelle s’habituer, mais nous avons eu la chance de revenir faire un travail que nous aimons. Les scripts de Jed Mercurio sont aussi superbes que jamais et nous leur avons donné tout ce que nous avions si bien croisé les doigts. » A lire : Annette Bening jaillit sur Eddie Izzard et Elliot Page vivant leurs vérités