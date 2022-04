La batterie mobile gonfle : causes et solutions

in

Nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur les batteries de téléphone portable gonflées : pourquoi elles gonflent, comment vous pouvez l’éviter et que faire lorsque cela vous arrive.

L’un des composants de votre smartphone qui se dégrade le plus est la batterie, car non seulement elle réduit ses performances dans le temps, mais aussi les composants s’usent et ce dernier peut conduire à la batterie gonfle.

Ce n’est pas agréable du tout de voir que la batterie de votre mobile est gonflée et comme je suis sûr qu’à ce moment-là vous avez beaucoup de doutes sur ce qu’il faut faire, aujourd’hui nous sommes là pour vous expliquer pourquoi la batterie du téléphone portable gonfle, comment éviter que cela se produise et enfin, que faire lorsque la batterie de votre téléphone portable est gonflée.

Pourquoi la batterie mobile gonfle-t-elle ?

Les principales causes de gonflement d’une batterie mobile sont dommages physiques, défauts de fabrication et durée d’utilisationbien que ce dernier soit généralement le plus courant.

Les batteries lithium-ion qui équipent les smartphones utilisent une réaction chimique pour stocker de l’énergiemais à mesure que ceux-ci vieillissent, cette réaction chimique ne s’effectue plus correctement, ce qui peut provoquer qu’au lieu d’être chargé, ce crée un gaz hautement inflammable qui est précisément ce qui fait gonfler la batterie.

De plus, si les couches chimiques de la batterie ne sont pas correctement espacées des explosions peuvent se produirecomme c’est arrivé au Samsung Galaxy Note 7, ou des incendies de la même.

Comment empêcher une batterie mobile de gonfler ?

Comme dit le proverbe « mieux vaut prévenir que guérir » et heureusement, vous avez à portée de main une série de mesures que vous pouvez prendre pour éviter que la batterie de votre téléphone mobile ne gonfle.

En supposant que les piles doivent être remplacées à un moment donné, si vous suivez les recommandations ci-dessous vous pouvez prolonger leur durée de vie et les empêcher de gonfler:

les usages uniquement des chargeurs certifiés de haute qualité car les chargeurs bon marché peuvent ne pas répondre aux normes établies par le fabricant du mobile ou ne pas être en mesure de fournir suffisamment d’énergie à l’appareil.

car les chargeurs bon marché peuvent ne pas répondre aux normes établies par le fabricant du mobile ou ne pas être en mesure de fournir suffisamment d’énergie à l’appareil. éviter de soumettre votre mobile à des températures extrêmes car le chaud comme le froid peuvent endommager la batterie de votre terminal.

car le chaud comme le froid peuvent endommager la batterie de votre terminal. Assurez-vous que votre mobile ne prends pas trop de coups puisque ceux-ci peuvent percer la batterie du même.

puisque ceux-ci peuvent percer la batterie du même. Ne laisses pas la batterie chargée à 100 % ou complètement déchargée pendant de longues périodes, car cela peut l’endommager. Ainsi, si vous n’utilisez pas votre mobile pendant quelques semaines, nous vous recommandons chargez votre batterie jusqu’à 40 ou 50% puis éteignez-la.

Que faire lorsque la batterie du mobile gonfle ?

Si la batterie de votre mobile gonfle, ce que vous devez faire, en premier lieu, c’est éteignez immédiatement l’appareil et rendez-vous dans un centre de réparation pour remplacer la batterie endommagée.

Dans le cas où vous décidez de le remplacer vous-même, vous devez le faire. à l’extérieur ou dans un endroit bien aéré à l’écart des matériaux inflammables et protégez-vous avec des gants et des lunettes de sécurité pour éviter des produits chimiques dangereux de la batterie entrent en contact avec votre corps.

Une fois la batterie retirée, vous devez la déposer dans un récipient ignifugé et apportez-le au centre de recyclage des matières dangereuses le plus près de chez vous.

