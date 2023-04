La batterie du Samsung Galaxy S24 utilisera une technologie similaire à celle d’une voiture électrique à 80 000 euros

Samsung travaille avec deux entreprises chinoises pour développer des batteries pour son nouveau Galaxy S24.

L’un des designs possibles du Samsung Galaxy S24 Ultra | Image : Technizo Concept

Alors que le Samsung Galaxy S23 occupe toujours toutes les couvertures liées aux dernières versions de Samsung, la société sud-coréenne a depuis longtemps commencé à travailler sur la prochaine génération de votre smartphone phare. Les premiers indices sur la famille Galaxy S24 étaient connus il y a quelques semaines, et maintenant nous avons pu découvrir nouvelles données sur ce qui serait l’une des familles d’appareils les plus ambitieuses de l’histoire de la marque.

L’information, du portail coréen L’élecnous parle de technologie de batterie développée par Samsung dans le but de l’implémenter dans les modèles de la série Galaxy S24, et dont la principale vertu serait dans sa densité d’énergie plus élevéeafin que Samsung puisse intégrer des batteries plus compactes avec la même capacité sur leurs nouveaux appareils.

Une technologie bien pensée inspirée des voitures électriques, qui peut augmenter la densité énergétique de 10%

L’utilisation de batteries empilées à haute densité d’énergie Ce n’est pas nouveau dans l’industrie technologique, même si jusqu’à présent nous n’avons vu aucun fabricant de smartphones faire le saut vers ce type de système.

Là où, d’autre part, nous avons vu des produits disponibles sur le marché avec ce type de technologie incorporée est dans l’industrie automobile. des entreprises comme Audi avec son Q8 e-tron évalué à plus de 80 000 euros ils utilisent déjà piles empilées avec une densité d’énergie plus élevée que celles conventionnelles.

Samsung veut profiter des avancées en la matière pour sa future génération de smartphones de référence, et pour y parvenir il aurait décidé mettez votre division Samsung SDI au travail (qui dispose déjà de batteries empilées de cinquième génération orientées vers les véhicules électriques) avec deux entreprises chinoises spécialisé dans cette technologie.

Avec cette collaboration, ils aspirent à développer des batteries avec une densité d’énergie jusqu’à 10 % supérieure par rapport aux batteries conventionnelles. De cette façon, Samsung pourrait intégrer des batteries de même capacité dans le Galaxy S24, prend moins de place qui peuvent être utilisés pour introduire ou améliorer d’autres composants.

Pour le moment, pas beaucoup plus d’informations sont connues sur le développement de ces nouvelles batteries. Cependant, à l’approche de la date d’arrivée des nouveaux modèles de la série Galaxy S, il sera probablement nous connaîtrons de nouvelles informations liés au projet.

