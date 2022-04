La batterie de votre mobile dure-t-elle moins que la normale ? Cette application Google pourrait être à blâmer

in

L’application de messagerie de Google contient un « bogue » qui cause des problèmes de batterie sur certains téléphones.

Si dans les derniers jours tu remarques problèmes avec la durée de vie de la batterie de votre mobileil est fort probable que vous soyez concerné par un « bug » présent dans l’une des applications Google les plus populaires.

Plusieurs utilisateurs ont signalé sur Reddit un bogue dans le Application Google Messagesqu’est-ce qui cause surchauffe excessive sur certains appareils, ainsi qu’un forte consommation de batterie à cause d’un processus qui reste actif en arrière-plan.

L’application Google Messages augmente la consommation de la batterie de certains mobiles, mais il existe une solution

Tel que rapporté de 9to5Googlel’une des dernières versions de l’application Google Messages a introduit un insecte ce qui rend l’application garde le viseur de l’appareil photo actif, même lorsque l’application est fermée. À cause de ça, la consommation de la batterie causée par l’application augmente considérablement.

Grâce à indicateurs d’accès à la caméra introduit dans Android 12, il a été possible de déterminer que l’application Messages est à blâmer pour la forte consommation d’énergie.

Heureusement, il est possible résoudre temporairement le problème jusqu’à ce que Google publie une mise à jour pour résoudre le problème. insecte. L’arrangement consiste à supprimer l’autorisation de l’appareil photo pour l’application Google Messages via les paramètres du système. Ainsi, l’application n’a pas la possibilité d’activer l’appareil photo et, par conséquent, ne peut pas activer le viseur.

Il convient de mentionner qu’aujourd’hui Google n’a pas commenté le problème, et on ne sait pas s’il travaille activement sur le correctif. Quoi qu’il en soit, nous espérons que vous n’aurez pas à attendre trop longtemps jusqu’à ce que vous receviez la mise à jour de l’application qui introduit la solution au bogue.

