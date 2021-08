La bataille pour le divorce de Kelly Clarkson et Brandon Blackstock sur le ranch du Montana

Alors que le divorce de Kelly Clarkson et Brandon Blackstock se poursuit, leur ranch du Montana est devenu un champ de bataille surprenant.

Bien qu’elle ait accepté de payer de lourdes pensions alimentaires pour enfants et pour conjoint, Clarkson aurait mis un terme au paiement de la nouvelle vie de Blackstock en tant qu’éleveur.

Selon des documents judiciaires, Blackstock quitte son rôle de directeur musical pour consacrer son temps au ranch, mais un juge a statué que ce serait son coût à supporter seul.

« L’intimé a fait le choix très délibéré de changer de vie et de devenir éleveur à temps plein », a écrit le juge.

À l’intérieur du Montana Ranch de Kelly Clarkson et Brandon Blackstock – et pourquoi cela fait partie de leur bataille pour le divorce.

En 2019, le couple aurait acheté le terrain pour 10 395 000 €, car Blackstock voulait s’éloigner de son style de vie à LA.

Bien qu’il continue de représenter Blake Shelton, Blackstock veut devenir un éleveur à temps plein et abandonner le show-business.

Malheureusement pour lui, l’entretien du ranch lui coûtera environ 81 000 € par mois, et il ne recevra aucun des 1,9 € que Kelly Clarkson gagne par mois pour l’aider.

Brandon Blackstock vit à temps plein au ranch Vintage Valley.

Il a été rapporté le mois dernier que Blackstock vivait à temps plein au ranch du Montana.

Le couple a acheté la propriété en 2019 et y a été mis en quarantaine en famille tout au long de la pandémie. Cependant, lorsque leur mariage s’est dissous, c’est Blackstock qui est resté dans la maison d’époque.

Kelly Clarkson s’est vu refuser l’autorisation de vendre le ranch.

Selon les documents judiciaires, Clarkson voulait vendre le ranch parce que c’était un « fardeau financier » pour elle. Cependant, Blackstock n’a pas accepté la vente car il souhaite l’utiliser pour sa nouvelle entreprise – devenir directeur de rodéo.

Par conséquent, il a été décidé que Blackstock paierait les frais d’entretien puisqu’il y travaillerait.

« [Blackstock] a témoigné qu’il ne consacre aucun effort à l’expansion de sa liste de clients et de son entreprise de gestion de la musique », les documents judiciaires lisent : « Il avait prévu depuis longtemps de changer de manière significative son mode de vie, passant principalement de son travail dans l’industrie de la musique et du divertissement à un travail dans un communauté agricole et mode de vie impliqués dans le travail à plein temps dans les ranchs et le bétail.

S’il n’est pas en mesure de payer les coûts d’entretien du ranch, Clarkson peut à nouveau déposer une requête pour vendre le ranch.

Kelly Clarkson versera toujours une pension alimentaire à Brandon Blackstock.

Bien que Clarkson ne paiera pas directement pour le ranch, elle finance toujours en partie le nouveau mode de vie de Blackstock par le biais d’une pension alimentaire pour époux.

Clarkson paie 150 000 € par mois pour la pension alimentaire pour époux et 45 000 € pour la pension alimentaire pour enfants.

Selon les rapports financiers, Blackstock gagne beaucoup moins que Clarkson, gagnant environ 10 000 € par mois – nettement moins que son ex-femme.

Cependant, malgré les frais élevés, Clarkson conserve la garde principale de leurs deux enfants, ce qui signifie qu’ils ne migreront pas de sitôt vers la vie de ranch à temps plein.

Clarkson et Blackstock partagent deux enfants ensemble, River, 7 ans, et Remington, 5 ans, tandis que Blackstock a deux autres enfants avec son ex-femme Melissa Ashworth – Savannah, 19 ans, et Seth, 15 ans.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, ainsi que sur la justice sociale.